Weather Update for Delhi NCR, Noida, Gurugram, faridabad : Delhi NCR और उत्‍तर प्रदेश के कई शहरों में मौसम बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने इस संबंध में अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार कई ऐसे शहर हैं जहां पर तेज आंधी चलेगी और उसके बाद बारिश होगी। इससे जनजीवन के साथ-साथ यातायात भी प्रभावित हो सकता है। देखें एक नज़र कैसा रहेगा मौसम।

- मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्‍ली के आजादपुर, विवेक विहार, अलीपुर, पंजाबी बाग, पीतमपुरा में बारिश होगी। यह बारिश की संभावना दिल्‍ली के कई एरिया के लिए जताई गई है।

- NCR के लिए अनुमान कहता है कि हरियाणा के हिसार, जींद, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, नरवाना, गनौर में होगी।

- दिल्‍ली से सटे यूपी के NCR की बात करें तो यहां श्‍यामली, शहरानपुर, मुजफ्फरनगर, कथौली, यमुनानगर और रुड़की में मौसम के बदले हुए तेवर देखने को मिल सकते है।

- DelhiNCR में 13 से 17 जनवरी के बीच तेज बारिश का एक दौर चलेगा। 13 जनवरी को बारिश चरम पर होगी, इसके बाद 16 जनवरी और 17 जनवरी को भी इसका असर देखा जाएगा। इस बीच 14 व 15 जनवरी को बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। बारिश के बाद DelhiNCR में शीतलहर की वापसी हो सकती है।

- इन शहरों में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मालूम हो कि बीते कुछ दिनों से पहाड़ी राज्‍यों का मौसम बदला है। वहां लगातार बर्फबारी होते रहने से दिल्ली के मौसम पर असर देखने को मिला है।

- दिल्‍ली में खराब मौसम के चलते 18 फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार मौसम खराब होने के चलते यह किया गया। इन उड़ानों को जिस डेस्टिेशन पर जाना था, वहां भी मौसम खराब था, इसके चलते इन्‍हें निरस्‍त किया गया।

#Delhi will witness a wet spell of varying intensity from 13th to 17th January. The rainfall activity will peak on 13th, 16th and 17th January, while the activity will be weak on 14th and 15th. Post 17th, cold wave conditions will prevail over #DelhiNCR.https://t.co/lCafodVboJ

— SkymetWeather (@SkymetWeather) January 13, 2020