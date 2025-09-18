SSC MTS 2025: एमटीएस-हवलदार परीक्षा भी हो सकती है स्थगित, नया शेड्यूल जल्द हो सकता है जारी

एजुकेशन डेस्क। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) और हवलदार भर्ती परीक्षा 20 सितंबर से 24 अक्टूबर 2025 तक आयोजित की जानी थी। लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले तक न तो एडमिट कार्ड जारी हुए हैं और न ही एग्जाम सिटी स्लिप।

साथ ही, आयोग की तरफ से परीक्षा स्थगित करने को लेकर कोई आधिकारिक सूचना भी सामने नहीं आई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि यह परीक्षा भी टल सकती है।

पहले ही टल चुका है सीएचएसएल एग्जाम

इससे पहले एसएससी सीएचएसएल परीक्षा, जो 8 से 18 सितंबर 2025 तक प्रस्तावित थी, समय पर आयोजित नहीं हो सकी। माना जा रहा है कि अब इस परीक्षा का आयोजन अक्टूबर 2025 में किया जा सकता है।

नया शेड्यूल जल्द हो सकता है जारी

उम्मीद है कि एसएससी जल्द ही एमटीएस, हवलदार और सीएचएसएल परीक्षाओं का नया शेड्यूल जारी करेगा। इसके साथ ही एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी स्लिप की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।

कितने पदों पर होगी भर्ती?

एमटीएस (MTS) - 4375 पद

हवलदार (Havaldar) - 1089 पद

नए जोड़े गए पद - 2557

कुल मिलाकर 8021 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

इसके अलावा सीएचएसएल भर्ती के जरिए 3131 पदों पर चयन किया जाएगा।

एडमिट कार्ड और सिटी स्लिप जारी होने का समय

परीक्षा से 7-10 दिन पहले एग्जाम सिटी स्लिप जारी होगी, ताकि अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र का विवरण देखकर यात्रा की तैयारी कर सकें।

एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 3-4 दिन पहले डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। ध्यान रहे कि केवल एडमिट कार्ड ही परीक्षा में प्रवेश के लिए मान्य होगा, सिटी स्लिप का उपयोग प्रवेश पत्र के रूप में नहीं किया जा सकता।