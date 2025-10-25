AIIMS Job Alert: एम्स में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, 67 हजार मिलेगी सैलरी, जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया

एजुकेशन डेस्क। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), बठिंडा ने शानदार अवसर दिया है। संस्थान ने सीनियर रेजिडेंट के 150 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट aiimsbathinda.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

पदों की संख्या और योग्यता

इस भर्ती के तहत कुल 153 सीनियर रेजिडेंट पद भरे जाएंगे। आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MD, MS, DNB या MDS डिग्री होनी चाहिए।

आयु सीमा और सैलरी

उम्मीदवार की अधिकतम आयु 45 वर्ष रखी गई है। हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 67,700 रुपये सैलरी दी जाएगी।

एप्लीकेशन फीस

जनरल, OBC, EWS उम्मीदवारों के लिए शुल्क: 1180 रुपये

SC, ST उम्मीदवारों के लिए शुल्क: 590 रुपये

आवेदन की अंतिम तिथि

उम्मीदवार 20 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कैसे करें आवेदन?

1. सबसे पहले aiimsbathinda.edu.in पर जाएं।

2. 'Recruitment' सेक्शन में जाकर Apply Online लिंक पर क्लिक करें।

3. आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें।

4. आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें।