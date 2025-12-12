मेरी खबरें
    BEL Apprentice 2025: ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन शुरू, जानें क्या मांगी है शैक्षणिक योग्यता

    BEL Apprenticeship 2025: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज, 11 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 25 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 03:34:15 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 03:34:15 PM (IST)
    HighLights

    1. ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए आज से आवेदन शुरू।
    2. ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए शैक्षणिक योग्यता।
    3. होमपेज पर अप्रेंटिसशिप से जुड़े लिंक पर क्लिक करें।

    एजुकेशन डेस्क। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज, 11 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है।

    उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 25 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत कुल 84 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

    हर महीने मिलेगा इतना स्टाइपेंड

    अप्रेंटिसशिप के दौरान चयनित उम्मीदवारों को 17,500 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा।

    पात्रता मानदंड

    उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए।

    मान्यता प्राप्त संस्थान से BE या B.Tech की डिग्री होना अनिवार्य है।

    अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित है।

    आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में छूट मिलेगी-

    SC/ST - 5 वर्ष

    OBC - 3 वर्ष

    दिव्यांग उम्मीदवार - 10 वर्ष

    वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि

    BEL की ओर से ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू 16 और 17 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता और इंटरव्यू प्रदर्शन को आधार बनाया जाएगा।

    कैसे करें आवेदन

    अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन ऑनलाइन मोड में स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवार इन स्टेप्स की मदद से आवेदन कर सकते हैं-

    1. सबसे पहले www.nats.education.gov.in पर जाएं।

    2. होमपेज पर अप्रेंटिसशिप से जुड़े लिंक पर क्लिक करें।

    3. अपनी ईमेल आईडी, नाम और मोबाइल नंबर दर्ज कर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

    4. आवेदन सबमिट करने से पहले सभी विवरणों की अच्छी तरह जांच कर लें।

    5. सबमिशन के बाद एप्लिकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट अवश्य निकाल लें।


