Bihar Top 5 University: बिहार की टॉप 5 यूनिवर्सिटी, एडमिशन मिला तो लाखों का पैकेज पक्का

एजुकेशन डेस्क। अगर आप 12वीं की परीक्षा देने के बाद इस सोच में हैं कि उच्च शिक्षा के लिए किस विश्वविद्यालय में दाखिला लें, तो आपकी परेशानी अब खत्म होने वाली है।

यहां हम बता रहे हैं बिहार की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज के बारे में, जहां एडमिशन लेकर आप अपने करियर को नई ऊंचाई दे सकते हैं और बेहतर प्लेसमेंट पा सकते हैं।

1. बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी (BRABU), मुजफ्फरपुर

1960 में स्थापित यह विश्वविद्यालय बिहार के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में से एक है। यहां छात्र बीए, बीकॉम, बीएससी के अलावा एमसीए, एमबीए, बीबीए, बायोटेक, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीसीए, बीएड और लॉ जैसे कोर्स कर सकते हैं।

कैसे करें आवेदन?

आवेदन के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। इसके साथ ही आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर शुल्क का भुगतान करना होगा। एडमिशन प्रवेश परीक्षा और 12वीं की मेरिट के आधार पर होता है।

2. ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी (LNMU), दरभंगा

1972 में स्थापित यह सार्वजनिक विश्वविद्यालय बिहार के सबसे लोकप्रिय शैक्षणिक केंद्रों में से एक है। यहां बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड और एलएलबी के अलावा डिप्लोमा, इंजीनियरिंग और अन्य प्रोफेशनल कोर्स भी उपलब्ध हैं।

कैसे करें आवेदन?

LNMU में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को इसकी वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। कोर्स चयन, दस्तावेज अपलोड और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जाती है। प्रवेश परीक्षा और योग्यता के आधार पर एडमिशन दिया जाता है।

3. पटना यूनिवर्सिटी (PU), पटना

1917 में स्थापित पटना यूनिवर्सिटी भारत की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ में गिनी जाती है। यह गंगा किनारे अशोक राजपथ पर स्थित है। यहां बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, एलएलबी, बीसीए सहित कई विषयों में स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स कराए जाते हैं।