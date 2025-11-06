Bihar Top 5 University: बिहार की टॉप 5 यूनिवर्सिटी, एडमिशन मिला तो लाखों का पैकेज पक्का

एजुकेशन डेस्क। अगर आप 12वीं की परीक्षा देने के बाद इस सोच में हैं कि उच्च शिक्षा के लिए किस विश्वविद्यालय में दाखिला लें, तो आपकी परेशानी अब खत्म होने वाली है।
यहां हम बता रहे हैं बिहार की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज के बारे में, जहां एडमिशन लेकर आप अपने करियर को नई ऊंचाई दे सकते हैं और बेहतर प्लेसमेंट पा सकते हैं।
1960 में स्थापित यह विश्वविद्यालय बिहार के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में से एक है। यहां छात्र बीए, बीकॉम, बीएससी के अलावा एमसीए, एमबीए, बीबीए, बायोटेक, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीसीए, बीएड और लॉ जैसे कोर्स कर सकते हैं।
कैसे करें आवेदन?
आवेदन के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। इसके साथ ही आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर शुल्क का भुगतान करना होगा। एडमिशन प्रवेश परीक्षा और 12वीं की मेरिट के आधार पर होता है।
1972 में स्थापित यह सार्वजनिक विश्वविद्यालय बिहार के सबसे लोकप्रिय शैक्षणिक केंद्रों में से एक है। यहां बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड और एलएलबी के अलावा डिप्लोमा, इंजीनियरिंग और अन्य प्रोफेशनल कोर्स भी उपलब्ध हैं।
कैसे करें आवेदन?
LNMU में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को इसकी वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। कोर्स चयन, दस्तावेज अपलोड और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जाती है। प्रवेश परीक्षा और योग्यता के आधार पर एडमिशन दिया जाता है।
1917 में स्थापित पटना यूनिवर्सिटी भारत की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ में गिनी जाती है। यह गंगा किनारे अशोक राजपथ पर स्थित है। यहां बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, एलएलबी, बीसीए सहित कई विषयों में स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स कराए जाते हैं।
कैसे करें आवेदन?
पटना यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए योग्यता और प्रवेश परीक्षा दोनों को महत्व दिया जाता है। यहां PUCET (Patna University Common Entrance Test) के माध्यम से एडमिशन होता है।
1962 में स्थापित मगध यूनिवर्सिटी बिहार के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक है। यहां बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए और डिप्लोमा कोर्स के अलावा एलएलबी, बीफार्मा, एमसीए और पीजी डिप्लोमा जैसे कोर्स भी उपलब्ध हैं।
कैसे करें आवेदन?
ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने और शुल्क भुगतान के बाद एडमिशन प्रक्रिया पूरी होती है।
12 जुलाई 1960 को स्थापित यह यूनिवर्सिटी बिहार के भागलपुर में स्थित है। यहां बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए जैसे अंडरग्रेजुएट कोर्स के साथ बायोटेक और अन्य प्रोफेशनल कोर्स भी संचालित हैं।
कैसे करें आवेदन?
ऑनलाइन आवेदन के लिए छात्रों को फॉर्म भरना, दस्तावेज अपलोड करना और शुल्क भुगतान करना होता है। एमबीए और पीएचडी जैसे कोर्स में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है।