    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 08:15:37 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 08:27:14 AM (IST)
    Bank Jobs 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा में सरकारी नौकरी का मौका... इन पदों पर निकली भर्ती, 1.20 लाख मिलेगी सैलरी
    बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी पाने का मौका।

    1. बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी पाने का मौका।
    2. 10 अक्टूबर से आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू।
    3. बैंक ऑफ बड़ौदा में इन पदों पर निकली भर्ती।

    एजुकेशन डेस्क। बैंक में ऊंचे पद पर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए बैंक आफ बड़ौदा में नई भर्ती निकली है। हाल ही में बैंक ने मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर जैसे पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 10 अक्टूबर से आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।

    अगर आप भी इस भर्ती का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। बैंक आफ बड़ौदा में यह भर्ती कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट डिपार्टमेंट में रेगुलर बेस पर की जा रही है। सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 850 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा।


    वहीं, एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/ईएसएम/डीईएसएम और महिला उम्मीदवारों को 175 रुपये एप्लिकेशन फीस देनी होगी।शैक्षिक योग्यताइस बैंक भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन/पोस्ट ग्रेजुएशन/डिप्लोमा फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन या फाइनेंस के समकक्ष होना चाहिए या सीए/सीएमए/सीएफए/सीएस की डिग्री हो।

    इसके अलावा अभ्यर्थियों के पास संबंधित फील्ड में तीन से आठ साल तक का अनुभव होना भी जरूरी है। आयु सीमा एक अक्टूबर को उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 25, 28, 32 वर्ष पदानुसार होनी चाहिए। वहीं, अधिकतम उम्र 30, 35, 42 वर्ष तक होनी चाहिए। हालांकि, ऊपरी उम्र में सरकारी नियमानुसार आरक्षित वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों को छूट भी मिलेगी।

    चयन प्रक्रिया

    सिलेक्शन प्रोसेस में ऑनलाइन परीक्षा साइकोमेट्रिक परीक्षा शामिल हो सकती है। इसके बाद शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को इंटरव्यू को ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा। आप रिटन एग्जाम या ग्रुप डिस्कशन की तैयारी एआई से भी कर सकते हैं।

