CBSE 10वीं बोर्ड परीक्षा में बड़ा बदलाव: यह गलती करने पर सही जवाब के भी कटेंगे मार्क्स, जानें नया पैटर्न

डिजिटल डेस्क। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 2026 से 10वीं बोर्ड की परीक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है। सीबीएसई के क्षेत्रीय निदेशक गोपाल लाल यादव ने पटना में पाटलिपुत्र सहोदय स्कूल कंपलेक्स की बैठक में घोषणा की कि अब 10वीं बोर्ड की परीक्षा साल में दो बार आयोजित की जाएगी। इस बदलाव के तहत, परीक्षा के पैटर्न और उत्तर पुस्तिका में भी परिवर्तन किया गया है...
प्रश्न पत्र: प्रश्न पत्र को तीन भागों (पार्ट A, B, और C) में विभाजित किया जाएगा।
उत्तर पुस्तिका: 32 पेज की उत्तर पुस्तिका भी तीन पार्ट (A, B, और C) में होगी।
उत्तर देने का नियम: विद्यार्थियों को जिस पार्ट का प्रश्न होगा, उसी पार्ट में उसका उत्तर देना होगा। क्षेत्रीय निदेशक ने स्पष्ट किया कि यदि विद्यार्थी 'A' पार्ट का उत्तर 'B' पार्ट में लिखते हैं, तो उन्हें अंक नहीं दिए जाएंगे। प्राचार्यों को निर्देश दिया गया है कि वे विद्यार्थियों को इस संबंध में सही अभ्यास कराएं।
स्कूल प्रबंधकों के सवाल पर क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि इस बार अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका (Additional Copy) नहीं दी जाएगी। विद्यार्थी पार्ट 'C' को अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह जानकारी भी छात्रों को स्पष्ट रूप से देनी होगी।
स्कूल प्रबंधकों की मांग पर क्षेत्रीय निदेशक ने आश्वासन दिया कि बोर्ड की ओर से मॉडल पेपर बहुत जल्द वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। स्कूल प्रबंधकों को इन मॉडल पेपर्स के माध्यम से छात्रों को नए पैटर्न पर अभ्यास कराना होगा।
गोपाल लाल यादव ने एक बड़ी उपलब्धि साझा करते हुए कहा कि सीबीएसई भारत से बाहर ऑस्ट्रेलिया में भी अपने स्कूल खोलने जा रहा है। भारत सरकार और ऑस्ट्रेलिया के बीच जल्द ही इस संबंध में एमओयू (MoU) होने वाला है।
उन्होंने शिक्षकों को ईमानदारी से पढ़ाने और स्कूलों को मिलने वाली राशि का सही हिसाब रखने की भी हिदायत दी, अन्यथा संबद्धता समाप्त हो सकती है।
