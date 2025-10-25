मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CBSE Board Exams 2026: LOC फॉर्म में करेक्शन के लिए सिर्फ दो दिन का मौका, इस डेट से शुरू होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम

    सीबीएसई (CBSE) बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर एक जरूरी अपडेट सामने आया है। कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (LOC) फॉर्म में सुधार करने का मौका अब सिर्फ दो दिन के लिए बचा है। आइए करेक्शन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानते हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 03:51:27 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 03:53:43 PM (IST)
    CBSE Board Exams 2026: LOC फॉर्म में करेक्शन के लिए सिर्फ दो दिन का मौका, इस डेट से शुरू होंगे प्रैक्टिकल एग्जाम
    LOC फॉर्म में करेक्शन के लिए दो दिन का मौका।

    HighLights

    1. फॉर्म में करेक्शन के लिए दो दिन का मौका।
    2. इन तारीखों से शुरू होंगी प्रैक्टिकल परीक्षाएं।
    3. विदेश में पढ़ाई की योजना बनाने वाले छात्र।

    एजुकेशन डेस्क। सीबीएसई (CBSE) बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर एक जरूरी अपडेट सामने आया है। कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (LOC) फॉर्म में सुधार करने का मौका अब सिर्फ दो दिन के लिए बचा है।

    सीबीएसई ने साफ कहा है कि 27 अक्तूबर 2025 तक ही करेक्शन की प्रक्रिया स्वीकार की जाएगी। इसके बाद किसी भी छात्र या स्कूल को डाटा सुधारने का अवसर नहीं मिलेगा।

    सीबीएसई ने सभी स्कूलों और अभिभावकों से अपील की है कि वे छात्रों के नाम, अभिभावक के नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। कोई भी गलती आगे चलकर बोर्ड परीक्षा के दस्तावेजों में समस्या पैदा कर सकती है।


    बोर्ड के अनुसार, एलओसी करेक्शन विंडो 13 अक्टूबर को शुरू की गई थी और 27 अक्टूबर तक सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव रहेगी। इसलिए तय समय सीमा से पहले ही सभी जरूरी सुधार कर लें।

    विदेश में पढ़ाई की योजना बनाने वाले छात्रों के लिए जरूरी निर्देश

    सीबीएसई ने उन छात्रों को भी निर्देश दिए हैं जो भविष्य में विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे हैं। बोर्ड ने कहा है कि छात्र अपने नाम के साथ सरनेम (Surname) अवश्य जोड़ें ताकि आगे किसी तरह की परेशानी न हो। यदि पासपोर्ट पहले से बना हुआ है, तो उसी के आधार पर विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा।

    इन तारीखों से शुरू होंगी प्रैक्टिकल परीक्षाएं

    • सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तिथियां भी घोषित कर दी हैं।

    • विंटर बाउंड स्कूलों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा 6 नवंबर से 6 दिसंबर, 2025 तक होगी।

    • जबकि अन्य सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षा 1 जनवरी, 2026 से शुरू होगी।

    फरवरी से होंगी मुख्य बोर्ड परीक्षाएं

    • सीबीएसई के मुताबिक, कक्षा 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 7 मार्च 2026 के बीच आयोजित की जाएगी।

    • कक्षा 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 9 अप्रैल 2026 तक चलेगी।

    बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों की कम से कम 75 फीसदी उपस्थिति होना जरूरी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.