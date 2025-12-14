CBSE: 10वीं की परीक्षा में उत्तर पुस्तिका के निर्धारित खंडों का जवाब नहीं दिया तो मिलेंगे शून्य अंक
CBSE Class 10 exams 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने इस वर्ष कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है।
Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 09:09:43 AM (IST)
Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 09:16:00 AM (IST)
HighLights
- कराना होगा नई गाइडलाइन के मुताबिक अभ्यास
- सीबीएसई ने प्रश्नपत्रों की संरचना में बदलाव किया
- छात्रों के लिए सख्त निर्देश, उत्तर पुस्तिका का विभाजन
सीबीएसई बोर्ड ने मूल्यांकन प्रक्रिया की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों के प्रश्नपत्रों की संरचना में बदलाव किया है।
सभी संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्रों को इसकी गंभीरता समझाएं और पर्याप्त अभ्यास कराएं, क्योंकि उत्तर पुस्तिका में खंडों को मिलाने पर सीधे शून्य अंक दिए जाएंगे।
नमूना प्रश्नपत्रों को अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड किया
सीबीएसई ने नमूना प्रश्नपत्रों को अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड किया है। जिन्हें देखकर छात्र अभ्यास कर सकते हैं। सीबीएसई के आधिकारिक परिपत्र के अनुसार, प्रश्नपत्रों को विषय-आधारित खंडों में बांटा गया है और छात्रों को उत्तर पुस्तिका में भी इन खंडों का सख्ती से पालन करना होगा।
सीबीएसई ने प्राचार्यों से किया ये अनुरोध
सीबीएसई ने प्राचार्यों से अनुरोध किया है कि वे सुनिश्चित करें कि छात्र बोर्ड परीक्षा में ऐसी कोई गलती न करें। इसके लिए उन्हें आवश्यक अभ्यास पहले से ही करा दिया जाए। स्कूल इन सख्त निर्देशों को अपनी प्री-बोर्ड परीक्षाओं में भी लागू कर सकते हैं ताकि छात्रों को सही तरीके से लिखने की आदत पड़ जाए।
प्रश्नपत्र को तीन खंडों में विभाजित किया गया है। विज्ञान के लिए उत्तर पुस्तिका को तीन खंडों में और सामाजिक विज्ञान के लिए चार खंडों में विभाजित करना होगा।
- खंड-ए: जीव विज्ञान
- खंड बी: रसायन विज्ञान
- खंड-सी: भौतिक विज्ञान
- सामाजिक विज्ञान : प्रश्नपत्र को चार खंडों में विभाजित किया गया है
- खंड-ए: इतिहास
- खंड-बी: भूगोल
- खंड-सी: राजनीति विज्ञान
- खंड-डी: अर्थशास्त्र
निर्धारित स्थान पर उत्तर
प्रश्नों के उत्तर केवल संबंधित विषय खंड के लिए निर्धारित स्थान पर ही लिखे जाने चाहिए। एक खंड का उत्तर किसी भी स्थिति में किसी अन्य खंड में नहीं लिखा जाना चाहिए। बोर्ड ने साफ चेतावनी दी है कि यदि छात्र उत्तरों को मिलाते हैं या गलत खंड में लिखते हैं, तो उन उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और उन्हें कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा।
सबसे महत्वपूर्ण बात
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिणाम घोषित होने के बाद सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान भी ऐसी गलतियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही उन पर कोई विचार किया जाएगा।