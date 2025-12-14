CBSE: 10वीं की परीक्षा में उत्तर पुस्तिका के निर्धारित खंडों का जवाब नहीं दिया तो मिलेंगे शून्य अंक

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने इस वर्ष कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है। सीबीएसई बोर्ड ने मूल्यांकन प्रक्रिया की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों के प्रश्नपत्रों की संरचना में बदलाव किया है। सभी संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्रों को इसकी गंभीरता समझाएं और पर्याप्त अभ्यास कराएं, क्योंकि उत्तर पुस्तिका में खंडों को मिलाने पर सीधे शून्य अंक दिए जाएंगे। नमूना प्रश्नपत्रों को अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड किया सीबीएसई ने नमूना प्रश्नपत्रों को अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड किया है। जिन्हें देखकर छात्र अभ्यास कर सकते हैं। सीबीएसई के आधिकारिक परिपत्र के अनुसार, प्रश्नपत्रों को विषय-आधारित खंडों में बांटा गया है और छात्रों को उत्तर पुस्तिका में भी इन खंडों का सख्ती से पालन करना होगा।

सीबीएसई ने प्राचार्यों से किया ये अनुरोध सीबीएसई ने प्राचार्यों से अनुरोध किया है कि वे सुनिश्चित करें कि छात्र बोर्ड परीक्षा में ऐसी कोई गलती न करें। इसके लिए उन्हें आवश्यक अभ्यास पहले से ही करा दिया जाए। स्कूल इन सख्त निर्देशों को अपनी प्री-बोर्ड परीक्षाओं में भी लागू कर सकते हैं ताकि छात्रों को सही तरीके से लिखने की आदत पड़ जाए।