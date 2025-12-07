छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में PG एडमिशन के नियमों में बदलाव के बाद विवाद।

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीटों के प्रवेश नियमों में किए गए संशोधन का विरोध तेज हो गया है। रायगढ़, कांकेर सहित प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में छात्रों ने विरोध कर इस संशोधन में सुधार की मांग की। दरअसल, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा एक दिसंबर से लागू किए गए नए नियमों ने मेडिकल पीजी सीटों की व्यवस्था पूरी तरह बदल दी है।

क्यों हो रहा विरोध? अब राज्य के सरकारी और निजी मेडिकल महाविद्यालयों में उपलब्ध पोस्ट-ग्रेजुएट (पीजी) सीटों की कतार को 50 प्रतिशत संस्थागत आरक्षण/प्राथमिकता और 50 प्रतिशत ओपन मेरिट में बांट दिया गया है। इस प्रविधान से पहले राज्य कोटे की सीटों में संस्थागत प्राथमिकता (ग्रुप-एक) तथा निवास आधारित आरक्षण (डोमिसाइल) (ग्रुप-दो)मिलता था। नए बदलाव के कारण देश के अन्य राज्यों से पढ़े एमबीबीएस(MBBS) योग्य उम्मीदवार अब ओपन मेरिट के जरिए राज्य की पीजी सीटों में आवेदन कर सकेंगे।

स्थान विशेष आरक्षण हटने से स्थानीय डॉक्टरों की नाराजगी स्थानीय डॉक्टरों और चिकित्सा विद्यार्थियों में नए प्रविधान को लेकर चिंता बढ़ रही है। विशेष रूप से, ज्यादातर छात्र और पूर्व एमबीबीएस पासआउट डॉक्टर जिनका अध्ययन छत्तीसगढ़ से बाहर हुआ है, अब राज्य की पीजी सीटों के लिए सीधे प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। इससे स्थानीय एमबीबीएस छात्रों के लिए अवसरों की संख्या घटने की आशंका जताई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र इस बदलाव को लेकर छत्तीसगढ़ डॉक्टर फेडरेशन ने विरोध का स्वर बुलंद किया है। फेडरेशन का कहना है कि यह कदम छत्तीसगढ़ के चिकित्सा भविष्य का डेथ वारंट है, क्योंकि बाहरी उम्मीदवारों को राज्य सेवा हेतु आरक्षित सीटों की खुली प्रतिस्पर्धा उपलब्ध कराई जा रही है। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भी लिखा है।