Delhi Schools Closed: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के चलते स्कूलों के लिए बड़ा फैसला, GRAP-3 लागू

एजुकेशन डेस्क: देश की राजधानी दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) कई इलाकों में 400 के पार चला गया है, जिसके चलते प्रशासन ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू कर दिया है। इसके तहत दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं कि कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) में कराई जाए।

शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह नियम दिल्ली-एनसीआर के सभी सरकारी, निजी, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू रहेगा। आदेश के अनुसार, “शिक्षा विभाग, एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड के अधीन आने वाले सभी स्कूल प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए तत्काल प्रभाव से कक्षाएं हाइब्रिड मोड में संचालित की जाएं, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रदूषण का प्रभाव न पड़े।”