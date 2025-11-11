मेरी खबरें
    Delhi Schools Closed: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के चलते स्कूलों के लिए बड़ा फैसला, GRAP-3 लागू

    Delhi School Closed: दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण (Air Pollution) एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। AQI कई इलाकों में 400 से ऊपर दर्ज किया गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने GRAP-3 लागू कर दिया है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में संचालित करने के निर्देश दिए हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 05:01:40 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 05:01:40 PM (IST)
    HighLights

    1. दिल्ली-एनसीआर में GRAP-3 लागू किया गया।
    2. कक्षा 1 से 5 तक हाइब्रिड कक्षाओं के निर्देश।
    3. सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू।

    एजुकेशन डेस्क: देश की राजधानी दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) कई इलाकों में 400 के पार चला गया है, जिसके चलते प्रशासन ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण लागू कर दिया है। इसके तहत दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DoE) ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं कि कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) में कराई जाए।

    शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह नियम दिल्ली-एनसीआर के सभी सरकारी, निजी, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू रहेगा। आदेश के अनुसार, “शिक्षा विभाग, एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड के अधीन आने वाले सभी स्कूल प्रमुख यह सुनिश्चित करें कि कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए तत्काल प्रभाव से कक्षाएं हाइब्रिड मोड में संचालित की जाएं, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रदूषण का प्रभाव न पड़े।”


    दिल्ली में हवा की गुणवत्ता फिलहाल ‘बेहद खराब श्रेणी’ में बनी हुई है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एमसीडी ने शहर में कई कदम उठाए हैं, जिनमें एंटी-स्मॉग गन, मैकेनिकल स्वीपर की तैनाती और उल्लंघन करने वालों पर सख्त जुर्माना शामिल है।

    भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता में और गिरावट की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने GRAP-3 लागू करने का फैसला लिया है। इस चरण के तहत भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक, निर्माण गतिविधियों पर पाबंदी और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं।

    राजधानी में प्रदूषण का स्तर खतरनाक सीमा के करीब पहुंच गया है और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनने की सलाह दी है।

