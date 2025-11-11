सरकार का बड़ा तोहफा... बिना फीस के सीखें AI, SWAYAM पर लॉन्च हुए 5 फ्री कोर्स

डिजिटल डेस्क। भारत सरकार ने युवाओं के लिए बड़ा तोहफा दिया है। अब बिना कोई फीस दिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सीखने का मौका मिलेगा। सरकार ने SWAYAM प्लेटफॉर्म पर 5 फ्री AI कोर्स लॉन्च किए हैं, जिनका उद्देश्य युवाओं को नए जमाने की डिजिटल स्किल्स सिखाना और उन्हें रोजगार के अवसरों से जोड़ना है।

ये सभी कोर्स हैंड्स-ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर आधारित हैं और पूरा करने के बाद छात्रों को प्रमाणपत्र (Certificate) भी दिया जाएगा, जिससे जॉब और करियर ग्रोथ के अवसर बढ़ेंगे। 1. AI/ML Using Python यह कोर्स छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा विज़ुअलाइजेशन और स्टैटिस्टिक्स की गहराई से जानकारी देता है। सीखने वालों को Python के जरिए डेटा सॉल्यूशन डिजाइन करना सिखाया जाएगा, जो आज के AI जॉब्स के लिए बेहद जरूरी स्किल है। 2. Cricket Analytics with AI स्पोर्ट्स लवर्स के लिए यह कोर्स खास है। इसमें क्रिकेट डेटा एनालिसिस, स्ट्राइक रेट, BASRA इंडेक्स और अन्य मीट्रिक्स को Python से समझाया जाता है। छात्रों को रियल मैच एनालिसिस प्रोजेक्ट्स के जरिए डेटा इनसाइट्स निकालने का मौका मिलेगा। 3. AI for Educators यह कोर्स शिक्षकों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बनाया गया है। इसमें सिखाया जाता है कि कैसे AI से पर्सनलाइज्ड लर्निंग, स्टूडेंट एंगेजमेंट और क्लास प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। यह कोर्स टीचिंग को स्मार्ट और इनोवेटिव बनाने में मदद करेगा।

4. AI in Physics साइंस स्टूडेंट्स के लिए यह कोर्स फायदेमंद है। इसमें सिखाया जाता है कि कैसे मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और सिमुलेशंस की मदद से जटिल फिजिक्स प्रॉब्लम्स को हल किया जा सकता है। यह छात्रों को रिसर्च और मॉडलिंग स्किल्स विकसित करने में मदद करता है। 5. AI in Chemistry यह कोर्स मॉलिक्यूलर प्रेडिक्शन, ड्रग डिजाइन और रिएक्शन मॉडलिंग जैसे विषयों को Python डेटासेट्स के साथ सिखाता है। कोर्स के माध्यम से केमिस्ट्री के छात्रों को डेटा-संचालित रिसर्च स्किल्स विकसित करने का मौका मिलता है। 6. AI in Accounting फाइनेंस और अकाउंटिंग सेक्टर के प्रोफेशनल्स के लिए यह कोर्स बेहद उपयोगी है। इसमें सिखाया जाता है कि कैसे AI की मदद से फ्रॉड डिटेक्शन, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग और डेटा-बेस्ड डिसीजन लिए जा सकते हैं। यह कोर्स ऑटोमेशन स्किल्स सिखाकर जॉब में दक्षता बढ़ाता है।