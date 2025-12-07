IIT-BHU प्लेसमेंट में पांच दिन में 1005 ऑफर, 17 छात्रों को एक करोड़ से अधिक का पैकेज

डिजिटल डेस्कः आइआइटी (बीएचयू) ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए प्लेसमेंट सत्र के प्रथम चरण में असाधारण सफलता दर्ज की है। प्लेसमेंट शुरू होने के महज पांच दिन के भीतर छात्रों को कुल 1005 ऑफर प्राप्त हो गए। पिछले वर्ष यह आंकड़ा प्लेसमेंट के बारहवें दिन पर पहुंचा था, जो इस बार के बेहतर प्रदर्शन और उद्योग जगत के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

सर्वोच्च पैकेज 1.67 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष इस वर्ष का सर्वोच्च पैकेज 1.67 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष रहा, जबकि औसत पैकेज 29.23 लाख रुपये प्रतिवर्ष रिकॉर्ड किया गया। प्लेसमेंट के पहले ही दिन 17 विद्यार्थियों को एक करोड़ रुपये से अधिक के ऑफर मिले। क्वांटम कंप्यूटिंग, फिनटेक और डीप-टेक से जुड़े संगठनों ने छात्रों में गहरी रुचि दिखाई।