IIT-BHU प्लेसमेंट में पांच दिन में 1005 ऑफर, 17 छात्रों को एक करोड़ से अधिक का पैकेज

सर्वोच्च पैकेज 1.67 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष
इस वर्ष का सर्वोच्च पैकेज 1.67 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष रहा, जबकि औसत पैकेज 29.23 लाख रुपये प्रतिवर्ष रिकॉर्ड किया गया। प्लेसमेंट के पहले ही दिन 17 विद्यार्थियों को एक करोड़ रुपये से अधिक के ऑफर मिले। क्वांटम कंप्यूटिंग, फिनटेक और डीप-टेक से जुड़े संगठनों ने छात्रों में गहरी रुचि दिखाई।
आइआइटी-बीएचयू के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने कहा कि ये प्रभावशाली परिणाम छात्रों की नवाचार क्षमता, उनकी प्रतिबद्धता और नेतृत्व कौशल को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा, हमारे विद्यार्थी अपनी प्रतिभा और ईमानदारी से वैश्विक कंपनियों का विश्वास जीतते आ रहे हैं।
इन कंपनियों ने लिया हिस्सा
रुब्रिक, ग्रैविटान, डॉयचे बैंक, वीजा, मास्टरकार्ड, ऊबर, एक्यूआर कैपिटल्स, एसएलबी, मायकार्मा, यूआइपाथ, स्प्रिंक्लर, यूनिफाई ऐप्स, फोनपे, टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिल्टी, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, ओला इलेक्ट्रिक, क्वालकॉम, गोल्डमैन सैक्स, एनवीडिया, सेल्सफोर्स, ओरेकल, डेटाब्रिक्स, अमेरिकन एक्सप्रेस, जेएलआर टीबीएसआई, बजाज, जेप्टो, परनोड रिकार्ड, सीमेंस ईडीए, बीएनवाई मेलान, टेक्सस इंस्ट्रूमेंट्स, डी.ई. शा, जेपी मॉर्गन चेस, इंफोएज, एडोबी, सिस्को, वालमार्ट, जिंदल स्टील, कोहेसिटी, लिंक्डइन, आइसीआइसीआइ बैंक और गोदरेज सहित कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने छात्रों को अवसर प्रदान किए।
साइंस फेस्टिवल में BHU ने दिखाया शोध व नवाचार का दम
इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) ने विज्ञान संस्थान और कृषि विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित शोध, तकनीकी नवाचार और कृषि आधारित प्रगति का व्यापक प्रदर्शन किया। बीएचयू के स्टॉल पर हाइड्रोजन-चालित वाहन मॉडल, ठोस अवस्था हाइड्रोजन भंडारण तकनीक, नैनोटेक्नोलॉजी, उन्नत सामग्री, कैंसर शोध, पादप रक्षा प्राइमिंग और पादप-सूक्ष्मजीव अंतःक्रिया जैसे क्षेत्रों से संबंधित प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहे।
उपयोगी नवाचार प्रदर्शित किए
कृषि विज्ञान संस्थान ने किसानों और शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी नवाचार प्रदर्शित किए, जिनमें नई एवं उन्नत फसल किस्में, फसल संरक्षण तकनीक और रोग प्रबंधन रणनीतियां शामिल थीं। बीएचयू के पवेलियन का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने किया। विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रो. एम.ए. शाज ने किया।