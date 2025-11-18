IMD Recruitment 2025: 30 से 50 साल वालों के लिए नौकरी का मौका, मौसम विभाग में निकली बंपर भर्ती, जानें कैसे करें अप्लाई
India Meteorological Department: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) में 30 से 50 साल के लोगों के लिए कई पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन 24 नवंबर से शुरू होंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं।
Publish Date: Tue, 18 Nov 2025 08:23:46 AM (IST)
Updated Date: Tue, 18 Nov 2025 08:23:46 AM (IST)
मौसम विज्ञान विभाग में निकली 134 पदों पर भर्ती।
HighLights
एजुकेशन डेस्क। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने प्रोजेक्ट पोजिशन के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।
आवेदन प्रक्रिया 24 नवंबर 2025 से शुरू होगी और इच्छुक उम्मीदवार 14 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन केवल mausam.imd.gov.in पर स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन फॉर्म मान्य नहीं होंगे।
योग्यता और पात्रता
पदानुसार उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, जिसमें शामिल हैं-
- M.Sc.
- B.Tech + Doctorate
- M.Tech (Preferred)
- साइंस/कंप्यूटर/आईटी/इलेक्ट्रॉनिक्स/टेलीकॉम में बैचलर डिग्री
- बैचलर + कंप्यूटर स्किल
- कुछ पदों के लिए अनुभव आवश्यक है।
- उम्र सीमा (14 दिसंबर 2025 तक)
30/ 35/ 40/ 45/ 50 वर्ष पदानुसार तय की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें।
चयन प्रक्रिया
1. योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग होगी।
2. शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
3. अंतिम चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।
वेतनमान (सैलरी)
- पदों के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को अलग-अलग वेतन दिया जाएगा-
- प्रोजेक्ट साइंटिस्ट-E -1,23,100 रुपये + HRA
- प्रोजेक्ट साइंटिस्ट-III -78,000 रुपये + HRA
- प्रोजेक्ट साइंटिस्ट-II - 67,000 रुपये + HRA
- प्रोजेक्ट साइंटिस्ट-I - 56,000 रुपये + HRA
- वैज्ञानिक/प्रशासनिक सहायक - 29,200 रुपये + HRA