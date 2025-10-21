मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Army Agniveer Admit Card 2025: इस दिन जारी होगा एडमिट कार्ड, जानें कहां और कैसे करें डाउनलोड?

    भारतीय सेना की ओर से आयोजित की जाने वाली अग्निवीर रैली भर्ती 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। इस भर्ती रैली में शामिल होने के लिए जरूरी एडमिट कार्ड 27 अक्टूबर 2025 से डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। यह जानकारी सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक शैलेश कुमार द्वारा दी गई है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 21 Oct 2025 02:46:52 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 21 Oct 2025 02:48:06 PM (IST)
    Army Agniveer Admit Card 2025: इस दिन जारी होगा एडमिट कार्ड, जानें कहां और कैसे करें डाउनलोड?
    अग्निवीर एडमिट कार्ड।

    एजुकेशन डेस्क। भारतीय सेना की ओर से आयोजित की जाने वाली अग्निवीर रैली भर्ती 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। यह भर्ती उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित छावनी क्षेत्र के रणबांकुरे मैदान में 8 नवंबर से 21 नवंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी।

    इस भर्ती रैली में शामिल होने के लिए जरूरी एडमिट कार्ड 27 अक्टूबर 2025 से डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। यह जानकारी सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक शैलेश कुमार द्वारा दी गई है।

    कहां से और कैसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड?

    इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड उनकी रजिस्टर्ड ईमेल-आईडी पर भेजे जाएंगे। उम्मीदवार अपनी ईमेल आईडी चेक कर सकते हैं और वहां से सीधे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

    यदि किसी कारणवश अभ्यर्थी को ईमेल पर प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो वे भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर 'Admit Card' सेक्शन में लॉग इन करके भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

    यदि किसी अभ्यर्थी को उपरोक्त दोनों माध्यमों से एडमिट कार्ड प्राप्त नहीं होता, तो उन्हें अंतिम विकल्प के रूप में 31 अक्टूबर 2025 तक वाराणसी के सेना भर्ती कार्यालय (छावनी क्षेत्र) में जाकर अपना एडमिट कार्ड प्राप्त करना होगा। इसके लिए अभ्यर्थी को अपना पंजीकरण विवरण साथ ले जाना जरूरी होगा।


    रंगीन प्रिंटआउट अनिवार्य

    सेना की ओर से यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भर्ती रैली में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड का रंगीन (कलर्ड) प्रिंटआउट अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड पर रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होगी।

    साथ ही सभी जरूरी दस्तावेज जैसे शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि भी साथ लाने होंगे। दस्तावेजों की जांच के दौरान कोई भी कमी मिलने पर अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा सकती है।

    इन चरणों से होकर गुजरेंगे अभ्यर्थी

    अग्निवीर रैली भर्ती में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को कई चरणों की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसमें सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test) ली जाएगी, जिसमें दौड़, चिन-अप्स, बीम आदि शामिल होंगे।

    इसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन (Document Verification) किया जाएगा। दस्तावेजों की पुष्टि के बाद मेडिकल परीक्षण (Medical Examination) होगा, जिसमें अभ्यर्थी की शारीरिक एवं चिकित्सकीय जांच की जाएगी।

    सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों के नाम होंगे। इन्हें भारतीय सेना में अग्निवीर पद पर नियुक्त किया जाएगा।

    आधिकारिक वेबसाइट से लें पूरी जानकारी

    अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, निर्देश और अपडेट्स के लिए नियमित रूप से भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर विजिट करते रहें। यहां भर्ती से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचना और दिशा-निर्देश समय-समय पर अपडेट किए जाते हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.