Home Guard Bharti 2025: होमगार्ड भर्ती के लिए 18 नवंबर से आवेदन शुरू, सातवीं-10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई

एजुकेशन डेस्क। समाज और देश की सेवा करने का अवसर पाना चाहते हैं, तो आपको पुलिस प्रशासन के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। झारखण्ड में होमगार्ड भर्ती की घोषणा हो गई है। खास बात यह है कि इसमें ज्यादा पढ़ाई भी नहीं मांगी गई है। सातवीं और 10वीं तक पढ़े युवा इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हुए नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती में 18 नवंबर से फार्म भरने चालू होंगे, जो अंतिम तिथि 21 नवंबर तक जारी रहेंगे।

झारखंड होमगार्ड की इस भर्ती में ग्रामीण महिला और पुरुष के लिए 667 खाली और शहरी गृह रक्षकों के लिए 70 वैकेंसी हैं।होमगार्ड भर्ती के लिए योग्यताझारखंड ग्रामीण होमगार्ड पद पर नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों का न्यूनतम सातवीं कक्षा में पास होना जरूरी है। वहीं शहरी होमगार्ड के लिए मैट्रिक यानी 10वीं तक पढ़ाई मांगी गई है।