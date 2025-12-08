मेरी खबरें
    झारखंड : JSSC CGL का रिजल्ट हुआ जारी, यहां चेक करें पूरी लिस्ट

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 05:54:48 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 05:59:57 PM (IST)
    डिजिटल डेस्क। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC CGL Result Out) संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा (CGL) 2023 के परिणाम का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। हाई कोर्ट द्वारा परिणाम पर लगी रोक हटाए जाने के कुछ ही घंटों बाद, JSSC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नतीजे घोषित कर दिए हैं।

    यह फैसला झारखंड हाई कोर्ट द्वारा सीजीएल पेपर लीक मामले में दिया गया, जिससे रिजल्ट जारी होने का रास्ता साफ हो गया। अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया था कि परिणाम पर जारी रोक को हटाया जा रहा है, और JSSC आगे की चयन प्रक्रिया पूरी कर सकता है।


    एसआईटी जांच रहेगी जारी, आरोपितों का रिजल्ट रोका गया

    हाई कोर्ट ने रिजल्ट जारी करने की अनुमति देते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) इस मामले की जांच जारी रखेगी। इसके साथ ही आयोग को यह निर्देश भी दिया गया है कि जिन अभ्यर्थियों पर पेपर लीक में शामिल होने की आशंका है या जिन्हें आरोपित बनाया गया है, उनका परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। इस निर्देश के साथ ही अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया।

    यहां देखें रिजल्ट

