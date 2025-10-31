मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 31 Oct 2025 03:47:00 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 31 Oct 2025 03:47:43 PM (IST)
    High Court Vacancy 2025: हाई कोर्ट में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, इन पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन
    हाई कोर्ट में नौकरी पाने का सुनहरा मौका।

    एजुकेशन डेस्क। हाई कोर्ट में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपके लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने नई भर्ती अनाउंस की है। कोर्ट ने डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट परीक्षा-2025 के लिए 29 अक्टूबर से आनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस पोस्ट के लिए 9 नवंबर तक फार्म भर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए एमपी हाई कोर्ट में खाली डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट के 41 पद भरे जाएंगे।

    हाई कोर्ट भर्ती के लिए योग्यता

    आवेदकों के पास बीएससी, कंप्यूटर साइंस/बीएससी आइटी/बीसीए की डिग्री न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ या समकक्ष ग्रेड में होनी चाहिए। इसके साथ आपरेटिंग सिस्टम और ऑफिस एप्लिकेशन डाटा एंट्री में तीन साल का अनुभव होना भी जरूरी है। तभी आप इस भर्ती में फार्म भर सकेंगे।


    आयु सीमा

    एक जनवरी 2025 को अभ्यर्थियों की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष तक हो। हालांकि ऊपरी उम्र में आरक्षित वर्ग से जुडे उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट मिलेगी।

    चयन प्रक्रिया ऑनलाइन प्रिलिमनरी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल और इंटरव्यू के जरिए इस भर्ती में चयन किया जाएगा। इन सभी की तैयारी आप एआइ के जरिए भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एआइ सही से यूज में लाना सीखना होगा।

    फीस

    अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 943 रुपये परीक्षा शुल्क के रूप में चुकाने होंगे। आरक्षित वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यह फीस 743 रुपये है।

