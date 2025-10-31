High Court Vacancy 2025: हाई कोर्ट में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, इन पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन

एजुकेशन डेस्क। हाई कोर्ट में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपके लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने नई भर्ती अनाउंस की है। कोर्ट ने डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट परीक्षा-2025 के लिए 29 अक्टूबर से आनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस पोस्ट के लिए 9 नवंबर तक फार्म भर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए एमपी हाई कोर्ट में खाली डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट के 41 पद भरे जाएंगे। हाई कोर्ट भर्ती के लिए योग्यता आवेदकों के पास बीएससी, कंप्यूटर साइंस/बीएससी आइटी/बीसीए की डिग्री न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ या समकक्ष ग्रेड में होनी चाहिए। इसके साथ आपरेटिंग सिस्टम और ऑफिस एप्लिकेशन डाटा एंट्री में तीन साल का अनुभव होना भी जरूरी है। तभी आप इस भर्ती में फार्म भर सकेंगे।