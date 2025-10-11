MP MBA Admission 2025: एमबीए कोर्सेज की 20 हजार से ज्यादा सीटें खाली, तकनीकी शिक्षा विभाग ने दी जानकारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। तकनीकी शिक्षा विभाग ने मध्य प्रदेश के 209 कॉलेजों की एमबीए की 20 से अधिक विशेष पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया पर विराम लगा दिया है। करीब 36 हजार विद्यार्थियों के प्रवेश मिले हैं।
एमबीए के विभिन्न पाठ्यक्रमों में 57,904 सीटों में से 36,993 प्रवेश हुए हैं। इस साल 20,911 सीटें खाली रह गई हैं। वहीं, सिर्फ प्लेन एमबीए में सबसे ज्यादा 33,362 विद्यार्थियों के प्रवेश हुए हैं, जबकि प्रदेश में प्लेन एमबीए की करीब 49,408 सीटें हैं।
अभी भी प्रदेश में 16,046 सीटें खाली हैं। इस बार पहली बार विभाग ने एमबीए के 24 विशेष विषयों के साथ प्रवेश कराने के लिए काउंसलिंग कराई। इसमें बिजनेस इकोनामिक्स में एक भी विद्यार्थी ने प्रवेश नहीं लिया है। हालांकि, इसमें सिर्फ साठ सीटें ही थीं।
इसके अलावा एमबीए बिजनेस मैनेजमेंट, एमबीए मार्केट मैनेजमेंट, एमबीए हास्पिटल मैनेजमेंट और एमबीए बिजनेस एनालिस्टिक में भी प्रवेश कम हुए हैं।
फार्मेसी कालेजों के बी-फार्मा, डी-फार्मा और एम-फार्मा में कुल 32,679 विद्यार्थियों में से अब तक 12,102 प्रवेश हुए हैं। अब भी 20,577 सीटें खाली हैं। विभाग फार्मा पाठ्यक्रमों में प्रवेश कराने के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग में 11 अक्टूबर को आवंटन जारी होने के बाद विद्यार्थी 16 अक्टूबर तक कालेज पहुंचकर प्रवेश ले पाएंगे।
दोनों चरण में रिक्त रहने वाली सीटों पर प्रवेश देने तीन कालेज लेवल काउंसलिंग (सीएलसी) होगी। इसके लिए विद्यार्थियों को 17 से 22 अक्टूबर और फिर 24 से 26 अक्टूबर और 28 से 30 अक्टूबर तक आनलाइन पंजीयन करना होगा।