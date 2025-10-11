MP MBA Admission 2025: एमबीए कोर्सेज की 20 हजार से ज्यादा सीटें खाली, तकनीकी शिक्षा विभाग ने दी जानकारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। तकनीकी शिक्षा विभाग ने मध्य प्रदेश के 209 कॉलेजों की एमबीए की 20 से अधिक विशेष पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया पर विराम लगा दिया है। करीब 36 हजार विद्यार्थियों के प्रवेश मिले हैं। एमबीए के विभिन्न पाठ्यक्रमों में 57,904 सीटों में से 36,993 प्रवेश हुए हैं। इस साल 20,911 सीटें खाली रह गई हैं। वहीं, सिर्फ प्लेन एमबीए में सबसे ज्यादा 33,362 विद्यार्थियों के प्रवेश हुए हैं, जबकि प्रदेश में प्लेन एमबीए की करीब 49,408 सीटें हैं।

अभी भी प्रदेश में 16,046 सीटें खाली हैं। इस बार पहली बार विभाग ने एमबीए के 24 विशेष विषयों के साथ प्रवेश कराने के लिए काउंसलिंग कराई। इसमें बिजनेस इकोनामिक्स में एक भी विद्यार्थी ने प्रवेश नहीं लिया है। हालांकि, इसमें सिर्फ साठ सीटें ही थीं।