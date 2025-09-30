12वीं के बाद पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी सरकार, जानें क्या है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना और कैसे मिलेगा लाभ?

मेरी खबरें
    Mukhya Mantri Medhavi Yojna 2025: मध्यप्रदेश सरकार राज्य के योग्य और प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) चला रही है। इस योजना के तहत 12वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले और राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा में चयनित छात्रों की स्नातक स्तर की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाती है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 30 Sep 2025 03:48:55 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 30 Sep 2025 03:49:17 PM (IST)
    एजुकेशन डेस्क। मध्यप्रदेश सरकार राज्य के योग्य और प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) चला रही है।

    इस योजना के तहत 12वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले और राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा (JEE, NEET आदि) में चयनित छात्रों की स्नातक स्तर की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाती है। फीस सीधे कॉलेज/संस्थान को भेजी जाती है, जिससे छात्रों को पढ़ाई में किसी तरह की आर्थिक परेशानी नहीं होती।

    क्या है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना? (Mukhya Mantri Medhavi Yojna)

    यह योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित है। इसके अंतर्गत प्रदेश के मेधावी छात्रों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, मैनेजमेंट और अन्य पेशेवर कोर्स की पूरी फीस का भुगतान सरकार करती है।

    योजना की पात्रता (Eligibility)

    • छात्र/छात्रा मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

    • 12वीं कक्षा में एमपी बोर्ड से कम से कम 75% अंक या सीबीएसई/अन्य बोर्ड से न्यूनतम 85% अंक होना आवश्यक है।

    • परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

    • इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए JEE Main में 1.50 लाख रैंक तक अनिवार्य है।

    • मेडिकल कोर्स के लिए NEET में 1.50 लाख रैंक के भीतर चयन जरूरी है।

    कहां मिलेगा योजना का लाभ?

    इस योजना का लाभ देश के चुनिंदा प्रमुख संस्थानों जैसे -

    • IIT, NIT

    • AIIMS

    • लॉ यूनिवर्सिटी

    • IIM सहित अन्य राष्ट्रीय संस्थान

    • मध्यप्रदेश के सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालय/कॉलेज

