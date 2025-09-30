12वीं के बाद पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी सरकार, जानें क्या है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना और कैसे मिलेगा लाभ?

एजुकेशन डेस्क। मध्यप्रदेश सरकार राज्य के योग्य और प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना (MMVY) चला रही है।

इस योजना के तहत 12वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले और राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा (JEE, NEET आदि) में चयनित छात्रों की स्नातक स्तर की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाती है। फीस सीधे कॉलेज/संस्थान को भेजी जाती है, जिससे छात्रों को पढ़ाई में किसी तरह की आर्थिक परेशानी नहीं होती।