NCERT Online Course 2025: बारहवीं साइंस छात्रों के लिए फ्री ऑनलाइन कोर्स, जानें कब और कैसे करें रजिस्ट्रेशन

एजुकेशन डेस्क। कक्षा 12वीं में साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एनसीईआरटी (NCERT) की ओर से एक शानदार अवसर सामने आया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने स्वयं (SWAYAM) पोर्टल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइकोलॉजी विषयों के लिए निशुल्क ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की है। इन कोर्स का उद्देश्य छात्रों को बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी में मदद करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराना है।

फिजिक्स ऑनलाइन कोर्स

फिजिक्स कोर्स दो भागों में बांटा गया है-

भाग 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे विषय शामिल हैं।

भाग 2 में परमाणु और नाभिक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कम्युनिकेशन सिस्टम आदि विषयों पर फोकस किया गया है।

केमिस्ट्री ऑनलाइन कोर्स

केमिस्ट्री कोर्स में कुल 9 यूनिट शामिल की गई हैं -

सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, पी-ब्लॉक और डी-एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आदि विषयों पर यह कोर्स आधारित है। छात्रों की समझ जांचने के लिए इसमें 9 असेसमेंट टेस्ट भी जोड़े गए हैं।

साइकोलॉजी ऑनलाइन कोर्स

यह कोर्स छात्रों को मनोविज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों और मानसिक स्वास्थ्य की समझ प्रदान करेगा।

कोर्स में युवाओं की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं, जीवन की चुनौतियों, मानसिक विकारों और कॉग्निटिव थेरेपी से जुड़े 5 यूनिट शामिल हैं। अंत में एक फाइनल असेसमेंट टेस्ट भी आयोजित किया जाएगा।

