Sarkari Naukri: युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, 80 हजार से ज्यादा सैलरी; जानें कैसे करें अप्लाई

एजुकेशन डेस्क। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) ने जनरलिस्ट और हिंदी ऑफिसर के कुल 300 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है।

यह एक प्रतिष्ठित PSU जॉब है, जिसमें चयन होने पर हर महीने 80 हजार रुपये से ज्यादा की सैलरी मिलेगी। इच्छुक उम्मीदवार 15 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

OICL Bharti 2025

इस भर्ती अभियान के तहत जनरलिस्ट और हिंदी ऑफिसर के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और उम्मीदवार घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट orientalinsurance.org.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।

योग्यता और आयु सीमा

जनरलिस्ट पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। वहीं, हिंदी ऑफिसर पद के लिए हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री अनिवार्य है।

उम्मीदवार की उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी-एससी/एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की छूट मिलेगी। एक्स-सर्विसमैन को भी आयु में छूट का लाभ मिलेगा।