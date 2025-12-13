मेरी खबरें
    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 13 Dec 2025 02:45:05 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 13 Dec 2025 02:45:05 PM (IST)
    Sarkari Naukri: युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, 80 हजार से ज्यादा सैलरी; जानें कैसे करें अप्लाई
    सरकारी नौकारी का सुनहरा मौका।

    एजुकेशन डेस्क। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) ने जनरलिस्ट और हिंदी ऑफिसर के कुल 300 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है।

    यह एक प्रतिष्ठित PSU जॉब है, जिसमें चयन होने पर हर महीने 80 हजार रुपये से ज्यादा की सैलरी मिलेगी। इच्छुक उम्मीदवार 15 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

    OICL Bharti 2025

    इस भर्ती अभियान के तहत जनरलिस्ट और हिंदी ऑफिसर के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और उम्मीदवार घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट orientalinsurance.org.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।

    योग्यता और आयु सीमा

    जनरलिस्ट पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। वहीं, हिंदी ऑफिसर पद के लिए हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री अनिवार्य है।

    उम्मीदवार की उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी-एससी/एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की छूट मिलेगी। एक्स-सर्विसमैन को भी आयु में छूट का लाभ मिलेगा।

    सैलरी और अन्य सुविधाएं

    चयनित उम्मीदवारों को 50,925 रुपये बेसिक पे मिलेगा। डीए, एचआरए, मेडिकल और ट्रैवल अलाउंस सहित कुल मासिक सैलरी 85,000 रुपये से अधिक हो जाएगी। इसके अलावा, पेंशन, मेडिकल सुविधाएं और अन्य सरकारी लाभ भी मिलेंगे। जॉब सिक्योरिटी और प्रमोशन के अच्छे अवसर इस नौकरी को और आकर्षक बनाते हैं।


    आवेदन कैसे करें?

    • आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट orientalinsurance.org.in पर जाना होगा।

    • करियर सेक्शन में जाकर Administrative Officer Scale-1 Recruitment 2025 लिंक पर क्लिक करें।

    • रजिस्ट्रेशन कर फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

    • आवेदन शुल्क जमा कर फॉर्म सबमिट करें।

    • भविष्य के लिए फॉर्म का प्रिंट आउट सुरक्षित रखें।

    सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये और एससी/एसटी/दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये तय किया गया है।

    सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए यह मौका करियर को नई दिशा दे सकता है। समय रहते आवेदन करें और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं।

