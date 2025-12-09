मेरी खबरें
    PPC 2026 Registration: परीक्षा पे चर्चा 2026 के रजिस्ट्रेशन शुरू, PM से सवाल पूछने का सुनहरा मौका, ऐसे करें आवेदन

    PPC 2026 Registration Updates: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा (PPC 2026) के नौवें संस्करण के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आधिकारिक रूप से 1 दिसंबर से शुरू हो गई है। इस लोकप्रिय वार्षिक कार्यक्रम में देशभर के छात्र, अभिभावक और शिक्षक शामिल होकर परीक्षा संबंधित प्रश्न प्रधानमंत्री से सीधे पूछ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन innovateindia1.mygov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है।

    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 06:39:12 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 06:47:06 PM (IST)
    PPC 2026 रजिस्ट्रेशन शुरू, छात्र-अभिभावक 11 जनवरी तक कर सकेंगे आवेदन

    HighLights

    1. मोबाइल/ईमेल या Digilocker से लॉगिन
    2. छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की सहभागिता
    3. पीएम से सवाल पूछने का सुनहरा मौका

    एजुकेशन डेस्क: भारत सरकार द्वारा परीक्षा पे चर्चा (Pariksha PE Charcha 2026) के 9वें एडिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 दिसंबर से प्रारंभ कर दी गई है। छात्र, अभिभावक और शिक्षक सभी इस कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन माध्यम से innovateindia1.mygov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण (PPC 2026 Registration)

    कर सकते हैं। इसके अलावा, पेज पर उपलब्ध डायरेक्ट लिंक की मदद से भी आसानी से आवेदन किया जा सकता है। PPC 2026 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी 2026 तय की गई है।

    मोबाइल नंबर या ईमेल आवश्यक

    परीक्षा पे चर्चा 2026 में भाग लेने के लिए पंजीकरण करते समय छात्रों को मोबाइल नंबर या ईमेल ID में से किसी एक की आवश्यकता होगी। इस वर्ष पहली बार Digilocker लॉगिन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे प्रक्रिया और सरल हो गई है।


    ऐसे करें परीक्षा पे चर्चा 2026 रजिस्ट्रेशन (Pariksha Pe Charcha 2026 Registration)

    • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट innovateindia1.mygov.in पर जाएं।

    • होम पेज पर Participate Now विकल्प चुनें।

    • अपनी श्रेणी Student (Self Participation), Student (Participation through Teacher Login), Teacher या Parent में से किसी एक का चयन करें और दिए गए विकल्प Click to Participate पर क्लिक करें।

    • अब अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दर्ज कर पंजीकरण करें।

    • आगे की आवश्यक जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें।

    पिछले वर्ष बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

    परीक्षा पे चर्चा देशभर में अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रम है। वर्ष 2025 में 3.53 करोड़ प्रतिभागियों ने PPC में रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई। इस बार PPC 2026 फिर से लौट आया है ताकि विद्यार्थियों में आनंददायक शिक्षा और तनाव-मुक्त परीक्षाओं को प्रोत्साहित किया जा सके।

    छात्रों को मिलेगा PM से सवाल पूछने का अवसर

    वर्ष 2025 में तीन करोड़ से अधिक लोगों ने परीक्षा पे चर्चा में भाग लिया था। इस बार भी निबंध प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रधानमंत्री से सीधे सवाल पूछने का अवसर मिलेगा। साथ ही, छात्र, शिक्षक और अभिभावक पीएम के साथ सीधे संवाद कर सकेंगे। इसके अलावा दस शीर्ष “एग्जाम वॉरियर्स” को पीएम आवास में प्रधानमंत्री से मुलाकात का विशेष मौका भी मिलेगा। वर्ष 2018 से शुरू हुई यह पहल अब अपने नौवें संस्करण तक पहुंच चुकी है।

