मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    RSSB Grade 4 Exam 2025: राजस्थान ग्रेड-4 भर्ती परीक्षा कल से, देखें एग्जाम डेट, पैटर्न और गाइडलाइंस

    RSSB Grade 4 Exam: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB), जयपुर की ओर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन कल से शुरू हो रहा है। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए कुल 24.76 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 05:04:50 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 05:06:26 PM (IST)
    RSSB Grade 4 Exam 2025: राजस्थान ग्रेड-4 भर्ती परीक्षा कल से, देखें एग्जाम डेट, पैटर्न और गाइडलाइंस
    RSSB Grade 4 Exam 2025

    HighLights

    1. राजस्थान ग्रेड-4 भर्ती परीक्षा।
    2. RSSB परीक्षा तिथि-शिफ्ट।
    3. RSSB परीक्षा गाइडलाइंस।

    एजुकेशन डेस्क। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB), जयपुर की ओर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन कल से शुरू हो रहा है।

    इस परीक्षा में भाग लेने के लिए कुल 24.76 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बोर्ड ने परीक्षा से जुड़ी सभी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिनका पालन करना उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य होगा।

    परीक्षा तिथि और शिफ्ट

    यह परीक्षा राज्यभर में तीन दिनों तक आयोजित की जाएगी - 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को।

    मॉर्निंग शिफ्ट- सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

    इवनिंग शिफ्ट- दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक

    परीक्षा गाइडलाइंस

    • सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना होगा।

    • महिला अभ्यर्थी जींस नहीं पहन सकतीं, वे सलवार-सूट, साड़ी, आस्तीन वाला कुर्ता या ब्लाउज पहन सकती हैं।

    • जूलरी पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

    • किसी भी अभ्यर्थी को मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्टवॉच या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एग्जाम हॉल में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

    • केवल नीले रंग का ट्रांसपेरेंट पेन प्रयोग किया जा सकता है।

    • तय समय के बाद एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए उम्मीदवार समय से पहले पहुंचे।

    • एडमिट कार्ड और एक वैध पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस) अनिवार्य रूप से साथ लाना होगा।

    एग्जाम पैटर्न

    • प्रश्नों की संख्या- 120 (MCQs)

    • कुल अंक- 200

    • समय- 2 घंटे

    विषयवार प्रश्न वितरण

    • सामान्य हिंदी - 30 प्रश्न

    • सामान्य अंग्रेजी - 15 प्रश्न

    • सामान्य गणित - 25 प्रश्न

    • सामान्य ज्ञान - 50 प्रश्न

    • नेगेटिव मार्किंग- प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 अंक काटे जाएंगे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.