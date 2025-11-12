CG B.Ed. Admission: छत्तीसगढ़ में D.El.Ed और B.Ed की बची सीटों पर प्रवेश शुरू, 16 नवंबर तक अंतिम तिथि

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: प्रदेश के निजी शिक्षा महाविद्यालयों और संस्थाओं में संचालित डीएलएड, बीएड, बीए-बीएड एवं बीएससी-बीएड पाठ्यक्रम सत्र 2025-26 की शेष रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीइआरटी) ने अंतिम चरण की प्रवेश प्रक्रिया का कैलेंडर जारी कर दिया है। इस बार यह अंतिम मौका होगा, जिसमें प्रदेश के अभ्यर्थियों को खाली सीटों पर प्रवेश का अवसर मिलेगा।

बता दें कि प्रवेश प्रक्रिया दो चरणों में की गई थी। डीएलएड और बीएड पाठ्यक्रमों में प्री डीएलएड एवं बीएड परीक्षा 2025 के प्राप्तांक के आधार पर। जबकि बीए-बीएड और बीएससी-बीएड में कक्षा 12वीं के अंकों के आधार पर प्रवेश दिया गया था। दूसरे चरण के बाद बची हुई सीटों के लिए अब अंतिम चरण की प्रक्रिया इस प्रकार तय की गई है।