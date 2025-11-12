मेरी खबरें
    CG B.Ed. Admission: छत्तीसगढ़ में D.El.Ed और B.Ed की बची सीटों पर प्रवेश शुरू, 16 नवंबर तक अंतिम तिथि

    छत्तीसगढ़ के निजी शिक्षा महाविद्यालयों और संस्थाओं में संचालित डीएलएड, बीएड, बीए-बीएड एवं बीएससी-बीएड पाठ्यक्रम में बचे सीटों पर प्रवेश का यह अंतिम मौका है। एससीइआरटी ने अंतिम चरण की प्रवेश प्रक्रिया का कैलेंडर जारी कर दिया है। ऑनलाइन विकल्प भरने की प्रक्रिया 16 नवंबर शाम तक चलेगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 10:21:04 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 10:30:29 AM (IST)
    1. अंतिम चरण की प्रवेश प्रक्रिया का कैलेंडर जारी किया गया
    2. महाविद्यालय में प्रवेश 18 से 20 नवंबर शाम पांच बजे तक
    3. अंतिम लिस्ट से प्रवेश- 26 से 27 नवंबर शाम 5 बजे तक

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: प्रदेश के निजी शिक्षा महाविद्यालयों और संस्थाओं में संचालित डीएलएड, बीएड, बीए-बीएड एवं बीएससी-बीएड पाठ्यक्रम सत्र 2025-26 की शेष रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीइआरटी) ने अंतिम चरण की प्रवेश प्रक्रिया का कैलेंडर जारी कर दिया है। इस बार यह अंतिम मौका होगा, जिसमें प्रदेश के अभ्यर्थियों को खाली सीटों पर प्रवेश का अवसर मिलेगा।

    बता दें कि प्रवेश प्रक्रिया दो चरणों में की गई थी। डीएलएड और बीएड पाठ्यक्रमों में प्री डीएलएड एवं बीएड परीक्षा 2025 के प्राप्तांक के आधार पर। जबकि बीए-बीएड और बीएससी-बीएड में कक्षा 12वीं के अंकों के आधार पर प्रवेश दिया गया था। दूसरे चरण के बाद बची हुई सीटों के लिए अब अंतिम चरण की प्रक्रिया इस प्रकार तय की गई है।


    पंजीयन एवं विकल्प चयन

    पूर्व चरणों में पंजीकृत वे अभ्यर्थी जिन्होंने किसी महाविद्यालय या संस्था में प्रवेश नहीं लिया है वे निश्शुल्क (एक्टिव एवं इनएक्टिव दोनों आइडी सहित) इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। वहीं, जो अभ्यर्थी पहली बार पंजीयन करेंगे, उन्हें निर्धारित पंजीयन शुल्क जमा कराना होगा। ऑनलाइन विकल्प भरने की प्रक्रिया 14 नवंबर सुबह 10.30 बजे से 16 नवंबर शाम पांच बजे तक चलेगी।

    अंतिम चरण की प्रवेश सूची जारी होने की तिथियां

    • प्रथम सूची- 18 नवंबर

    • महाविद्यालय में प्रवेश 18 से 20 नवंबर शाम पांच बजे तक

    • द्वितीय सूची- 21 नवंबर

    • प्रवेश 21 से 24 नवंबर शाम पांच बजे तक

    • अंतिम सूची- 26 नवंबर

    • प्रवेश- 26 एवं 27 नवंबर शाम 5 बजे तक

    ये नियम भी जरूरी

    एससीइआरटी ने स्पष्ट किया है कि इस अंतिम चरण में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का पंजीकरण अनिवार्य होगा। पुराने पंजीकरण स्वतः निष्क्रिय हो जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को पुनः पंजीकरण कर अपने पसंदीदा महाविद्यालय या संस्था का विकल्प देना होगा। प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं दिशा-निर्देश अभ्यर्थी एससीइआरटी की आधिकारिक वेबसाइट (http://scert.cg.gov.in) पर देख सकते हैं।

