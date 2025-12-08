मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    अमीन भर्ती परीक्षा में बड़ी संख्या में शामिल हुए बीटेक और एमटेक डिग्रीधारी

    CG News: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जल संसाधन विभाग अंतर्गत रविवार को आयोजित अमीन भर्ती परीक्षा में बड़ी संख्या में बीटेक (B.Tech), एमटेक(M.Tech) और तकनीकी शिक्षा में डिप्लोमाधारी युवा भी शामिल हुए।

    By Vinod Singh
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Mon, 08 Dec 2025 10:47:08 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Dec 2025 10:49:41 AM (IST)
    अमीन भर्ती परीक्षा में बड़ी संख्या में शामिल हुए बीटेक और एमटेक डिग्रीधारी
    अमीन भर्ती परीक्षा में बड़ी संख्या में शामिल हुए बीटेक और एमटेक डिग्रीधारी। फोटो नईदुनिया

    HighLights

    1. छात्र बोले,परीक्षा के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया उचित
    2. 64 प्रतिशत अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए
    3. परीक्षार्थियों को कड़ी जांच से गुजरना पड़ा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जल संसाधन विभाग अंतर्गत रविवार को आयोजित अमीन भर्ती परीक्षा में बड़ी संख्या में बीटेक, एमटेक और तकनीकी शिक्षा में डिप्लोमाधारी युवा भी शामिल हुए। इंजीनियर्स डिग्रीधारी कुछ युवाओं से चर्चा करने पर उनका कहना था कि उन्होंने पढ़ाई तो अभियंता इंजीनियर बनने के लिए की है, लेकिन आजकल सरकारी नौकरी हर किसी को कहां मिलती है। युवा तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे हैं।

    क्या कहना है इन युवा इंजीनियरों का?

    अमीन भर्ती परीक्षा में शामिल हुए सिविल में बीटेक योग्यताधारी युवा राजकुमार वर्मा का कहना था कि अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कई पदों के लिए भी भर्ती परीक्षा व्यापम द्वारा आयोजित की जा रही है। परीक्षा के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया उचित है। इससे पारदर्शिता रहती है। पहले मेरिट के आधार पर भर्ती कर ली जाती थी, जिसमें साक्षात्कार के नाम पर भाई-भतीजावाद के आरोप लगते थे। कम से कम छोटे पदों के लिए वैसी स्थिति अब धीरे-धीरे समाप्ति पर है।


    64 प्रतिशत परीक्षा में शामिल हुए

    तोकापाल ब्लाक से आई आसमती ने विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। उनका कहना था कि तकनीकी शिक्षा वाले युवाओं का सरकारी नौकरी में दबदबा बढ़ता जा रहा है। अमीन भर्ती परीक्षा के लिए जिले में 60 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। जहां पंजीकृत 15908 अभ्यर्थियों में से 10179 अर्थात लगभग 64 प्रतिशत परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले परीक्षार्थियों को कड़ी जांच से गुजरना पड़ा।

    दोपहर 12 बजे से आयोजित परीक्षा में शामिल होने परीक्षार्थी दो घंटे पहले की केंद्रों में पहुंच गए थे ताकि जांच आदि प्रक्रिया समय पर पूरी करा सकें। परीक्षा केंद्रों के मुख्य द्वार प्रातः 11:30 बजे बंद कर दिए गए थे। सुरक्षा और पहचान सुनिश्चित करने के लिए ड्रेस कोड संबंधी नियम भी सख्ती से लागू किए गए थे।

    यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी के नाम पर 2 लोगों से 35 लाख की ठगी, ज्वाइनिंग के फर्जी लेटर से हुआ खुलासा

    प्रश्नपत्र को लेकर अलग-अलग राय

    परीक्षा में शामिल कुछ युवाओं से चर्चा करने पर उनका कहना था कि जो युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रश्नपत्र सामान्य था। दूसरी ओर ऐसे युवा जिन्होंने परीक्षा फार्म भरने के बाद तैयारी शुरू की उन्होंने प्रश्नपत्र को कठिन बताया। युवाओं का यह भी कहना था कि व्यापम द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र के स्तर में काफी सुधार आया है। अब तो यह स्थिति है कि पीएससी को छोड़कर तृतीय श्रेणी के पदों के लिए अधिकांश भर्ती परीक्षाओं के लिए एक जैसी तैयारी पर्याप्त है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.