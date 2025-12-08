अमीन भर्ती परीक्षा में बड़ी संख्या में शामिल हुए बीटेक और एमटेक डिग्रीधारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा जल संसाधन विभाग अंतर्गत रविवार को आयोजित अमीन भर्ती परीक्षा में बड़ी संख्या में बीटेक, एमटेक और तकनीकी शिक्षा में डिप्लोमाधारी युवा भी शामिल हुए। इंजीनियर्स डिग्रीधारी कुछ युवाओं से चर्चा करने पर उनका कहना था कि उन्होंने पढ़ाई तो अभियंता इंजीनियर बनने के लिए की है, लेकिन आजकल सरकारी नौकरी हर किसी को कहां मिलती है। युवा तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे हैं।

क्या कहना है इन युवा इंजीनियरों का? अमीन भर्ती परीक्षा में शामिल हुए सिविल में बीटेक योग्यताधारी युवा राजकुमार वर्मा का कहना था कि अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कई पदों के लिए भी भर्ती परीक्षा व्यापम द्वारा आयोजित की जा रही है। परीक्षा के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया उचित है। इससे पारदर्शिता रहती है। पहले मेरिट के आधार पर भर्ती कर ली जाती थी, जिसमें साक्षात्कार के नाम पर भाई-भतीजावाद के आरोप लगते थे। कम से कम छोटे पदों के लिए वैसी स्थिति अब धीरे-धीरे समाप्ति पर है।