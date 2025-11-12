बैंक ऑफ बड़ौदा में निकलीं बंपर भर्तियां, 2700 पदों के लिए आवेदन शुरू, जानें डिटेल्स

डिजिटल डेस्क। बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। देश के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) ने अप्रेंटिसशिप के तहत 2700 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 11 नवंबर 2025 से आवेदन कर सकते हैं, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 1 दिसंबर 2025 तय की गई है।