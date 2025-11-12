मेरी खबरें
    बैंक ऑफ बड़ौदा में निकलीं बंपर भर्तियां, 2700 पदों के लिए आवेदन शुरू, जानें डिटेल्स

    बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2700 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार 11 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। स्नातक उम्मीदवार पात्र हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन और भाषा परीक्षण शामिल है। चयनित अभ्यर्थियों को 15,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड मिलेगा।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 05:34:25 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 05:34:25 PM (IST)
    बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का मौका। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2700 अप्रेंटिस पद घोषित किए।
    2. आवेदन तिथि 11 नवंबर से 1 दिसंबर 2025।
    3. स्नातक अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे।

    डिजिटल डेस्क। बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। देश के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) ने अप्रेंटिसशिप के तहत 2700 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 11 नवंबर 2025 से आवेदन कर सकते हैं, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 1 दिसंबर 2025 तय की गई है।

    पात्रता और उम्र सीमा

    • बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक (Graduation) पास होना अनिवार्य है।

    • उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित की गई है।

    • सरकारी नियमों के अनुसार, एससी/एसटी वर्ग को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

    चयन प्रक्रिया

    उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा...

    • ऑनलाइन लिखित परीक्षा

    • दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification)

    • स्थानीय भाषा परीक्षा (Local Language Test)

    लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें सामान्य और वित्तीय जागरूकता, गणितीय योग्यता, रीजनिंग, कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी।

    आवेदन शुल्क और स्टाइपेंड

    • सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए शुल्क: 800 रुपये

    • दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए शुल्क: 400 रुपये

    • एससी/एसटी उम्मीदवारों को छूट।

    • चयनित अभ्यर्थियों को अप्रेंटिसशिप के दौरान 15,000 रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड दिया जाएगा।

    कैसे करें आवेदन प्रक्रिया

    • बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

    • Apprentice Recruitment 2025 लिंक पर क्लिक करें।

    • मांगी गई जानकारी भरें और रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

    • दस्तावेज अपलोड करें, आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म सबमिट करें।

    • आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रखें।


