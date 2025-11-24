CBSE Exam: सीबीएसई ने अंकों को थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और आईए कम्पोनेंट के बीच किया विभाजित

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। सीबीएसई (सेंट्रल बोर्ड आफ सेकंडरी एजुकेशन) बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की व्यावहारिक परीक्षाएं फरवरी में होना तय हैं, जिसे लेकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज अंक विभाजन भी जारी कर दिया गया है। प्रत्येक विषय के लिए आवंटित अधिकतम अंक 100 होंगे।

अंकों को थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और आईए कम्पोनेंट्स के बीच विभाजित किया गया है। सहोदय कॉम्पलेक्स के संरक्षक विनय झलानी ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं में अब ज्यादा समय शेष नहीं हैं। इसलिए सीबीएसई बोर्ड भी हम लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी दे रहा है, जिससे बच्चे अच्छी तरीके से एग्जाम दे पाएं।

तीन घंटे रहेगी समयावधि कक्षा 10वीं के लिए 83 विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। हिंदी, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, बेसिक साइंस और इंग्लिश का पेपर 100 अंक का होगा। थ्योरी परीक्षा की अवधि तीन घंटे होगी, जिसके लिए 80 अंक दिए जाएंगे। इंटरनल असेस्मेंट 20 अंक का होगा। एआई कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी समेत कई विषयों की परीक्षा की अवधि दो घंटे होगी। 50 अंक प्रैक्टिकल और 50 अंक थ्योरी के होंगे। प्रैक्टिकल 30 अंक के होंगे कक्षा 12वीं के लिए 121 विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए थ्योरी पेपर 70 अंक का होगा। वहीं 30 अंक की प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित की जाएगी। फिजिकल एजुकेशन के लिए थ्योरी पेपर 70 अंक का होगा। वहीं प्रैक्टिकल परीक्षा 30 अंक की होगी।