कैंसे रहे टेंशन फ्री, सीबीएसई स्कूलों में एम्स के विशेषज्ञ विद्यार्थियों को देंगे मार्गदर्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। छात्रों तनाव में न रहें और वे पढ़ाई पर फोकस करें, इसके लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कई तरह के प्रयास कर रहा है। क्योंकि स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र पढ़ाई के साथ कई वजहों से तनाव में रहते हैं। यदि उनकी शंकाओं व समस्याओं का समाधान होगा तो इससे उनका तनाव दूर हो जाएगा।
इसके लिए सीबीएसई चार अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक वर्चुअल मेंटल हेल्थ सीरिज शुरू कर रहा है। इसका समापन 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर होगा। इस कार्यक्रम में एम्स के विशेषज्ञ मार्गदर्शन देंगे। इसमें छात्र, स्कूल का स्टाफ व अभिभावक शामिल हो सकते हैं।
स्थानीय सीबीएसई स्कूल के प्राचार्यों का कहना है कि छात्रों में तनाव, परीक्षा का दबाव, सोशल मीडिया की लत और करियर को लेकर चिंता जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में इस तरह की पहल बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को संभालने और उन्हें सकारात्मक दिशा देने में मददगार साबित होगी। छात्रों और अभिभावकों दोनों को मानसिक स्वास्थ्य की सही जानकारी और गाइडलाइन की जरूरत है। एम्स जैसे संस्थान के विशेषज्ञ अगर सीधे सत्र लेंगे तो यह निश्चित तौर पर फायदेमंद होगा।
इस श्रृंखला के सत्र एम्स के मनोचिकित्सा विभाग और काउंसलिंग सेवाओं के विशेषज्ञों द्वारा संचालित होंगे। इनमें स्कूल मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं जैसे तनाव प्रबंधन, भावनात्मक संतुलन, साइबर एडिक्शन, नशे से बचाव और सकारात्मक संवाद पर फोकस किया जाएगा।
छात्र तनाव में न रहें, इसके लिए सीबीएसई ने विशेष प्रयास व कार्यक्रम शुरू किए हैं। क्योंकि छात्रों में कई तरह का स्ट्रेस रहता है, जैसे पढ़ाई और प्रदर्शन को लेकर, उम्र, रंग तथा परिवार को लेकर तनाव। ऐसे में जब तक तनाव दूर नहीं होगा तब तक छात्र पढ़ाई नहीं कर पाएगा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को लेकर पहले वर्चुअल सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें एम्स के विशेषज्ञ तनाव कम करने व जागरूक करने के लिए मार्गदर्शन देंगे। इसमें छात्र, स्टाफ व अभिभावक भाग ले सकते हैं। - संजीव कुमार, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-दो।