CG Board Exam Time Table: इस बार मार्च नहीं फरवरी से ही शुरू हो जाएंगी 10वीं-12वीं की परीक्षाएं, यहां देखिए टाइम-टेबल

दिन दिनांक विषय

शुक्रवार 20.02.2026 भूगोल, भौतिक शास्त्र

सोमवार 23.02.2026 राजनीति विज्ञान, रसायन शास्त्र, लेखा शास्त्र, फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, वस्तु चित्रण एवं आलेखन, शरीर क्रिया विज्ञान एवं प्राथमिक चिकित्सा (फिजियोलाजी एंड फर्स्ट एड)

बुधवार 25.02.2026 संस्कृत

शुक्रवार 27.02.2026 जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, पशुपालन, दुग्ध प्रौद्योगिकी मत्स्य एवं कुक्कुट पालन, भारतीय कला का इतिहास, विज्ञान के तत्व

सोमवार 02.03.2026 गणित, कंप्यूटर एप्लीकेशन (कला एवं वाणिज्य), भारतीय संगीत, चित्रकला, नृत्य कला, स्टेनो टायपिंग, कृषि (कला), गृह विज्ञान (कला), वाणिज्यिक गणित, औद्योगिक संगठन के मूल तत्व

शनिवार 07.03.2026 समाजशास्त्र

मंगलवार 10.03.2026 अंग्रेजी

गुरुवार 12.03.2026 इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित, ड्राइंग एंड पेंटिंग, आहार एवं पोषण (फूड एंड न्यूट्रीशन)

शनिवार 14.03.2026 हिंदी

सोमवार 16.03.2026 रिटेल मार्केटिंग मैनेजमेंट, इनफार्मेशन टेक्नोलाजी, ऑटोमोबाइल सर्विस टेक्नीशियन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, टेली कम्यूनिकेशन, बैंकिंग फाइनेंसियल सर्विसेस एंड इन्श्युरेंस, ब्यूटी एंड वेलनेस, इलेक्ट्रानिक्स एंड हार्डवेयर

मंगलवार 17.03.2026 मराठी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, गुजराती, तेलगू, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया