    CG Board Exam Time Table: इस बार मार्च नहीं फरवरी से ही शुरू हो जाएंगी 10वीं-12वीं की परीक्षाएं, यहां देखिए टाइम-टेबल

    छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं की का टाइम-टेबल जारी कर दिया गया है। इस बार मुख्य परीक्षाएं मार्च ने न शुरू होकर 20 और 21फरवरी से ही शरू हो रही हैं। देखिए किस दिन कौन ले विषय का परीक्षा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 22 Nov 2025 12:40:36 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 22 Nov 2025 12:46:22 PM (IST)
    10वीं और 12वीं परीक्षाओं की टाइम-टेबल जारी ( सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के लिए समय सारणी जारी
    2. 10वीं की परीक्षा 21 फरवरी से 13 मार्च तक चलेगी
    3. 12वीं की परीक्षा 20 फरवरी से 18 मार्च तक चलेगी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के लिए समय सारणी जारी कर दी है। इस बार बोर्ड परीक्षाएं फरवरी से शुरू होगी। प्राय: बोर्ड परीक्षा एक मार्च से शुरूआत होती थी, लेकिन मंडल द्वारा वर्ष में दो बार परीक्षा लेने की वजह से फरवरी से ही शुरू कर रहे है।

    जानकारी के अनुसार 10वीं की परीक्षा 21 फरवरी को हिंदी विषय से शुरूआत होगी। जहां 13 मार्च तक चलेगी। इसी तरह 12वीं की परीक्षा 20 फरवरी से भूगोल, भौतिक शास्त्र विषय से शुरूआत होगी। परीक्षा 18 मार्च तक चलेगी।

    समय पर पहुंचे परीक्षा केंद्रों पर

    • सुबह नौ बजे से दोपहर 12:15 बजे तक

    • परीक्षार्थी स्थान ग्रहण सुबह नौ बजे

    • उत्तर पुस्तिका वितरण सुबह 9.05 बजे से

    • प्रश्न पत्र वितरण सुबह 9.10 बजे से

    • उत्तर लेखन कार्य सुबह 9.15 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक।

    10वीं की समय सारणी समय

    दिन दिनांक विषय
    शनिवार 21.02.2026 हिंदी
    मंगलवार 24.02.2026 अंग्रेजी
    गुरुवार 26.02.2026 सामाजिक विज्ञान
    शनिवार 28.02.2026 विज्ञान
    शुक्रवार 06.03.2026 गणित
    सोमवार 09.03.2026 संस्कृत, मराठी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, गुजराती, तेलगू, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया
    बुधवार 11.03.2026 व्यावसायिक पाठ्यक्रम, ऑर्गनाइज्ड रिटेलिंग, इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी, ऑटोमोबाइल- सर्विस टेक्नीशियन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, मिडिया एंड इंटरनेटमेंट, टेली कम्यूनिकेशन, बैकिंग फाइनेंसियल सर्विसेस एंड इन्शुरेंस, ब्यूटी एंड वेलनेस, इलेक्ट्रानिक्स एंड हार्डवेयर, परिधान, मेड-अप और होम फर्निशिंग, कंस्ट्रक्शन, ब्लंबिंग, पावर, पर्यटन और अतिथि सत्कार
    शुक्रवार 13.03.2026 केवल दृष्टिहीन छात्रों के संगीत, केवल मूक तथा बधिर छात्रों के लिए ड्राइंग एंड पेंटिंग

    12वीं- हायर सेकेंडरी की समय सारणी


    दिन दिनांक विषय
    शुक्रवार 20.02.2026 भूगोल, भौतिक शास्त्र
    सोमवार 23.02.2026 राजनीति विज्ञान, रसायन शास्त्र, लेखा शास्त्र, फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, वस्तु चित्रण एवं आलेखन, शरीर क्रिया विज्ञान एवं प्राथमिक चिकित्सा (फिजियोलाजी एंड फर्स्ट एड)
    बुधवार 25.02.2026 संस्कृत
    शुक्रवार 27.02.2026 जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, पशुपालन, दुग्ध प्रौद्योगिकी मत्स्य एवं कुक्कुट पालन, भारतीय कला का इतिहास, विज्ञान के तत्व
    सोमवार 02.03.2026 गणित, कंप्यूटर एप्लीकेशन (कला एवं वाणिज्य), भारतीय संगीत, चित्रकला, नृत्य कला, स्टेनो टायपिंग, कृषि (कला), गृह विज्ञान (कला), वाणिज्यिक गणित, औद्योगिक संगठन के मूल तत्व
    शनिवार 07.03.2026 समाजशास्त्र
    मंगलवार 10.03.2026 अंग्रेजी
    गुरुवार 12.03.2026 इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित, ड्राइंग एंड पेंटिंग, आहार एवं पोषण (फूड एंड न्यूट्रीशन)
    शनिवार 14.03.2026 हिंदी
    सोमवार 16.03.2026 रिटेल मार्केटिंग मैनेजमेंट, इनफार्मेशन टेक्नोलाजी, ऑटोमोबाइल सर्विस टेक्नीशियन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, टेली कम्यूनिकेशन, बैंकिंग फाइनेंसियल सर्विसेस एंड इन्श्युरेंस, ब्यूटी एंड वेलनेस, इलेक्ट्रानिक्स एंड हार्डवेयर
    मंगलवार 17.03.2026 मराठी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, गुजराती, तेलगू, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया
    बुधवार 18.03.2026 मनोविज्ञान

    प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की समय सारिणी

    दिन दिनांक विषय प्रश्न पत्र
    प्रथम वर्ष
    शुक्रवार 20.02.2026 शारीरिक शिक्षा का इतिहास और सिद्धांत प्रथम
    सोमवार 23.02.2026 शारीरिक शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान द्वितीय
    बुधवार 25.02.2026 शारीरिक शिक्षा की शिक्षण विधियां तृतीय
    शुक्रवार 27.02.2026 शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान, शारीरिक व्याख्यान क्रियात्मक विज्ञान चतुर्थ
    द्वितीय वर्ष
    शनिवार 21.02.2026 शारीरिक शिक्षा का संगठन, प्रशासन एवं पर्यवेक्षण प्रथम
    मंगलवार 24.02.2026 परीक्षण एवं सत्यापन द्वितीय
    गुरुवार 26.02.2026 स्वास्थ्य शिक्षा सामान्य खेल कोटे एवं पुनर्वास तृतीय
    शनिवार 28.02.2026 निर्णायन एवं अधिशिक्षा चतुर्थ

