कोचीन यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती, इस उम्र तक के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन

एज्यूकेशन डेस्क। यदि आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (CUSAT) ने सिक्योरिटी गार्ड के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है।

आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 30 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस भर्ती में 56 वर्ष तक के उम्मीदवार भी आवेदन के पात्र हैं। कौन कर सकता है आवेदन? CUSAT की इस भर्ती में केवल एक्स-सर्विसमैन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा आठवीं पास होना आवश्यक है। उन्होंने आर्मी, BSF, CISF, ITBP, SSB आदि सुरक्षा बलों में कम से कम पांच साल की सेवा की हो। उम्मीदवार शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। आयु की अधिकतम सीमा 56 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर होगी।