    कोचीन यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती, इस उम्र तक के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन

    CUSAT ने सिक्योरिटी गार्ड पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन 30 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन होंगे। केवल एक्स-सर्विसमैन पात्र हैं। आठवीं पास, शारीरिक रूप से फिट और अधिकतम आयु 56 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 900 रुपये और SC/ST के लिए 185 रुपये है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 16 Nov 2025 02:29:19 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 16 Nov 2025 02:29:19 PM (IST)
    कोचीन यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती, इस उम्र तक के उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन
    सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 है।
    2. आठवीं पास और पांच साल सेवा आवश्यक।
    3. अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष तय हुई।

    एज्यूकेशन डेस्क। यदि आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (CUSAT) ने सिक्योरिटी गार्ड के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है।

    आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 30 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस भर्ती में 56 वर्ष तक के उम्मीदवार भी आवेदन के पात्र हैं।

    कौन कर सकता है आवेदन?

    CUSAT की इस भर्ती में केवल एक्स-सर्विसमैन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा आठवीं पास होना आवश्यक है। उन्होंने आर्मी, BSF, CISF, ITBP, SSB आदि सुरक्षा बलों में कम से कम पांच साल की सेवा की हो। उम्मीदवार शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। आयु की अधिकतम सीमा 56 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर होगी।


    आवेदन प्रक्रिया कैसे करें?

    इच्छुक उम्मीदवार CUSAT की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करते समय फोटो, हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें। उम्मीदवारों को भरे हुए आवेदन की साइन की हुई हार्डकॉपी और सभी जरूरी दस्तावेज यूनिवर्सिटी को 7 दिसंबर तक भेजने होंगे।

    आवेदन शुल्क कितना है?

    सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 900 रुपये निर्धारित है। वहीं SC/ST श्रेणी के उम्मीदवारों को 185 रुपये शुल्क देना होगा। भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए उम्मीदवार CUSAT की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

