Govt Jobs: 10वीं-12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, लास्ट डेट से पहले करें अप्लाई, इतनी मिलेगी सैलरी

एजुकेशन डेस्क: 10वीं, 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका है। एकलव्य माडल आवासीय विद्यालयों में लैब अटेंडेंट पद (vacancies for Lab Attendant posts) पर कुल 146 रिक्तियों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दरअसल जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एकलव्य माडल आवासीय विद्यालयों में टीचिंग और नान टीचिंग के 7000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई हैं।
भर्ती प्रक्रिया 19 सितंबर से शुरू हो चुकी हैं, जिन उम्मीदवारों ने अभी तक फार्म नहीं भरा है, वे 23 अक्टूबर तक आनलाइन एप्लीकेशन फार्म भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास युवाओं को यह सरकारी नौकरी चाहिए तो उनके पास मान्यता प्राप संस्थान से लैब टेक्निीशियन का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं 12वीं पास युवाओं का मान्यता प्राप्त बोर्ड से साइंस स्ट्रीम के साथ पास होना काफी है।
आयु सीमा योग्य उम्मीदवारों की उम्र एक अगस्त 2025 को 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग SC, ST, OBS और अन्य को सरकारी नियमों के तहत 55 वर्षीय उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 55 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की डिटेल्स नोटिफिकेशन में जरूर चेक करें। सैलरी लैब अटेंडेंट पद पर नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों को पे लेवल-1 के तहत मंथली बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से शुरू होगी, जो इंक्रीमेंट और भत्तों के साथ अधिकतम 56,900 रुपये तक हो जाएगी।
यह भी पढ़ें- Bank Jobs 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा में सरकारी नौकरी का मौका... इन पदों पर निकली भर्ती, 1.20 लाख मिलेगी सैलरी
लैब अटेंडेंट की जाब के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन टीयर-1, टीयर-2 एग्जाम और मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। टीयर-1 आब्जेक्टिव टाइप ओएमआर शीट बेस्ड 100 नंबर का होगा, जिसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, बेसिक कंप्यूटर नालेज और हिंदी अंग्रेजी लैंग्वेज विषय शामिल होंगे। वहीं 100 नंबर के टीयर-2 में संबंधित सब्जेक्ट के सवाल पूछे जाएंगे। इसमें 40 नंबर का पेपर आब्जेक्टिव और 60 नंबर का पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा।