मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Govt Jobs: 10वीं-12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, लास्ट डेट से पहले करें अप्लाई, इतनी मिलेगी सैलरी

    Government Jobs: जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में लैब अटेंडेंट के 146 पदों पर भर्ती निकली है। 10वीं व 12वीं पास उम्मीदवार 23 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में टीयर-1 और टीयर-2 परीक्षा शामिल है। चयनित अभ्यर्थियों को पे लेवल-1 के तहत आकर्षक वेतन मिलेगा।

    By Mahesh Gupta
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 06:32:00 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 06:36:49 PM (IST)
    Govt Jobs: 10वीं-12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, लास्ट डेट से पहले करें अप्लाई, इतनी मिलेगी सैलरी
    Career Alert: एकलव्य विद्यालयों में लैब अटेंडेंट की भर्ती

    HighLights

    1. 10वीं, 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी जॉब।
    2. लैब अटेंडेंट पदों पर निकली 146 भर्तियां।
    3. चयन टीयर-1, टीयर-2 परीक्षा और मेरिट से होगा।

    एजुकेशन डेस्क: 10वीं, 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका है। एकलव्य माडल आवासीय विद्यालयों में लैब अटेंडेंट पद (vacancies for Lab Attendant posts) पर कुल 146 रिक्तियों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दरअसल जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एकलव्य माडल आवासीय विद्यालयों में टीचिंग और नान टीचिंग के 7000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई हैं।

    naidunia_image

    23 अक्टूबर लास्ट डेट (Last Date For Apply)

    भर्ती प्रक्रिया 19 सितंबर से शुरू हो चुकी हैं, जिन उम्मीदवारों ने अभी तक फार्म नहीं भरा है, वे 23 अक्टूबर तक आनलाइन एप्लीकेशन फार्म भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास युवाओं को यह सरकारी नौकरी चाहिए तो उनके पास मान्यता प्राप संस्थान से लैब टेक्निीशियन का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं 12वीं पास युवाओं का मान्यता प्राप्त बोर्ड से साइंस स्ट्रीम के साथ पास होना काफी है।


    शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा (Educational Qualification and Age Limit)

    आयु सीमा योग्य उम्मीदवारों की उम्र एक अगस्त 2025 को 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग SC, ST, OBS और अन्य को सरकारी नियमों के तहत 55 वर्षीय उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 55 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

    उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की डिटेल्स नोटिफिकेशन में जरूर चेक करें। सैलरी लैब अटेंडेंट पद पर नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों को पे लेवल-1 के तहत मंथली बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से शुरू होगी, जो इंक्रीमेंट और भत्तों के साथ अधिकतम 56,900 रुपये तक हो जाएगी।

    यह भी पढ़ें- Bank Jobs 2025: बैंक ऑफ बड़ौदा में सरकारी नौकरी का मौका... इन पदों पर निकली भर्ती, 1.20 लाख मिलेगी सैलरी

    चयन प्रक्रिया (Selction Process)

    लैब अटेंडेंट की जाब के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन टीयर-1, टीयर-2 एग्जाम और मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। टीयर-1 आब्जेक्टिव टाइप ओएमआर शीट बेस्ड 100 नंबर का होगा, जिसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, बेसिक कंप्यूटर नालेज और हिंदी अंग्रेजी लैंग्वेज विषय शामिल होंगे। वहीं 100 नंबर के टीयर-2 में संबंधित सब्जेक्ट के सवाल पूछे जाएंगे। इसमें 40 नंबर का पेपर आब्जेक्टिव और 60 नंबर का पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.