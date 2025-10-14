Govt Jobs: 10वीं-12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, लास्ट डेट से पहले करें अप्लाई, इतनी मिलेगी सैलरी

एजुकेशन डेस्क: 10वीं, 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका है। एकलव्य माडल आवासीय विद्यालयों में लैब अटेंडेंट पद (vacancies for Lab Attendant posts) पर कुल 146 रिक्तियों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दरअसल जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एकलव्य माडल आवासीय विद्यालयों में टीचिंग और नान टीचिंग के 7000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई हैं।

23 अक्टूबर लास्ट डेट (Last Date For Apply) भर्ती प्रक्रिया 19 सितंबर से शुरू हो चुकी हैं, जिन उम्मीदवारों ने अभी तक फार्म नहीं भरा है, वे 23 अक्टूबर तक आनलाइन एप्लीकेशन फार्म भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास युवाओं को यह सरकारी नौकरी चाहिए तो उनके पास मान्यता प्राप संस्थान से लैब टेक्निीशियन का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं 12वीं पास युवाओं का मान्यता प्राप्त बोर्ड से साइंस स्ट्रीम के साथ पास होना काफी है।