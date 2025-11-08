Job Alert: 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, JSSC ने इस पद पर 1700 से अधिक भर्ती निकाली; ऐसे करें आवेदन

डिजिटल डेस्क: 10वीं तक पढ़े युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर मिला है। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग ने 1700 से अधिक जेल वार्डर पदों के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं, जो लड़के और लड़कियां सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए यह भर्ती अपने सपने को सच करने का बेहतरीन अवसर लेकर आई है। सात नवंबर से इस भर्ती अभियान के लिए जेएसएससी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर एप्लिकेशन विंडो खोल दी है। आवेदन करने का लास्ट डेट 8 दिसंबर तक है।