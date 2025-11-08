Job Alert: 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका, JSSC ने इस पद पर 1700 से अधिक भर्ती निकाली; ऐसे करें आवेदन
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग ने 1700 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्तियां जेल वार्डर के पद पर निकाले गए हैं। इसके लिए 10वीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जा रहा है। इसकी अंतिम तिथि 8 दिसंबर तक है।
डिजिटल डेस्क: 10वीं तक पढ़े युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर मिला है। झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग ने 1700 से अधिक जेल वार्डर पदों के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं, जो लड़के और लड़कियां सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए यह भर्ती अपने सपने को सच करने का बेहतरीन अवसर लेकर आई है। सात नवंबर से इस भर्ती अभियान के लिए जेएसएससी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर एप्लिकेशन विंडो खोल दी है। आवेदन करने का लास्ट डेट 8 दिसंबर तक है।
ये हैं आवेदन के आवश्यक शर्त
- अगर आप 10वीं पास हैं तो यह गवर्नमेंट नौकरी के लिए फार्म भर सकते हैं।
- केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन करने के योग्य होंगे।
- अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंग पिछड़ा वर्ग एंव पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 160 सेमी और सीना फुलाकर 81 सेमी होना चाहिए।
- वहीं एससी या एसटी पुरुष उम्मीदवारों की ऊंचाई 155 सेमी और सीना 79 सेमी होना चाहिए।
- सभी महिला उम्मीदवारों की हाइट कम से कम 148 सेमी तक हो।
- दौड़ पुरुष अभ्यर्थियों को 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में और महिला उम्मीदवारों को 1600 मीटर की दौड़ 10 मिनट में लगानी होगी।
ऐसे करें अप्लाई
- कक्षपाल भर्ती के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा।
- सबसे पहले बेसिक डिटेल्स के जरिए रजिस्ट्रेशन करें।
- पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होते ही आपके मोबाइल फोन और ईमेल पर पंजीकण संख्या और पासवर्ड आ जाएगा।
- इसकी मदद से लॉगइन करें और अपने बारे में सभी जानकारी डाक्यूमेंट के अनुसार भर दें।
- परीक्षा शुल्क भुगतान करने के बाद अपना फोटो, हस्ताक्षर अपवोड करें और फार्म का प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
परीक्षा शुल्क
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को 50 रुपये परीक्षा शुल्क जमा करने होंगे। वहीं अन्य अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये एप्लिकेशन फीस होगी। इस भर्ती से संबंधित अन्य किसी भी जानकारी के लिए अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।