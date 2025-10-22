मेरी खबरें
    MPPSC की सहायक प्रबंधक की भर्ती परीक्षा 23 नवंबर को, 68 पोस्ट के लिए आ 450 से ज्यादा एप्लीकेशन

    मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) की सहायक प्रबंधक परीक्षा 23 नवंबर को होगी, जिसमें 68 पदों के लिए 450 से ज्यादा आवेदन आए हैं। यह परीक्षा इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में आयोजित होगी। पद के लिए लोक स्वास्थ्य प्रबंधन, अस्पताल प्रबंधन, अस्पताल प्रशासन में डिग्री आवश्यक है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 22 Oct 2025 08:03:16 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 22 Oct 2025 08:10:22 AM (IST)
    मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का इंदौर स्थित ऑफिस।

    HighLights

    1. नवंबर के पहले सप्ताह तक चार शहरों में केंद्र बनाए जाएंगे।
    2. इसके बाद 10 नवंबर से अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी होंगे।
    3. ओएमआर शीट पर ऑफलाइन परीक्षा होगी, 3 घंटे में दो पेपर।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। प्रदेशभर के सरकारी अस्पताल के बेहतर प्रबंधन को लेकर लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग ने भर्ती निकाली है, जिसमें सहायक प्रबंधक पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) 23 नवंबर को सहायक प्रबंधक परीक्षा आयोजित करेगा।

    इसके लिए नवंबर के पहले सप्ताह तक चार शहरों में केंद्र बनाए जाएंगे। इसके बाद 10 नवंबर से अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी होंगे। अधिकारियों के मुताबिक 68 पदों के लिए 450 से ज्यादा आवेदन आए हैं।

    आयोग ने सहायक प्रबंधक परीक्षा 2024 की अधिसूचना 31 दिसंबर 2024 को जारी की थी। 68 में से 18 सामान्य, 11 एससी, 14 एसटी, 18 ओबीसी, सात ईडब्ल्यूएस पद शामिल हैं। पद के लिए योग्यता भी निर्धारित की गई है, जिसमें लोक स्वास्थ्य प्रबंधन, अस्पताल प्रबंधन, अस्पताल प्रशासन सहित अन्य विषयों में डिग्री को मान्य किया गया है।


    21 मार्च से 20 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन मंगवाए गए, जिसमें 450 से ज्यादा उम्मीदवारों ने पंजीयन करवाया है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में केंद्र बनाए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक ओएमआर शीट पर ऑफलाइन परीक्षा होगी। तीन घंटे के पेपर में दो प्रश्न पत्र होंगे।

