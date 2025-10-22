MPPSC की सहायक प्रबंधक की भर्ती परीक्षा 23 नवंबर को, 68 पोस्ट के लिए आ 450 से ज्यादा एप्लीकेशन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। प्रदेशभर के सरकारी अस्पताल के बेहतर प्रबंधन को लेकर लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग ने भर्ती निकाली है, जिसमें सहायक प्रबंधक पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) 23 नवंबर को सहायक प्रबंधक परीक्षा आयोजित करेगा।

इसके लिए नवंबर के पहले सप्ताह तक चार शहरों में केंद्र बनाए जाएंगे। इसके बाद 10 नवंबर से अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी होंगे। अधिकारियों के मुताबिक 68 पदों के लिए 450 से ज्यादा आवेदन आए हैं।

आयोग ने सहायक प्रबंधक परीक्षा 2024 की अधिसूचना 31 दिसंबर 2024 को जारी की थी। 68 में से 18 सामान्य, 11 एससी, 14 एसटी, 18 ओबीसी, सात ईडब्ल्यूएस पद शामिल हैं। पद के लिए योग्यता भी निर्धारित की गई है, जिसमें लोक स्वास्थ्य प्रबंधन, अस्पताल प्रबंधन, अस्पताल प्रशासन सहित अन्य विषयों में डिग्री को मान्य किया गया है।