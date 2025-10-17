मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MPPSC: राज्य पात्रता परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं, नेट का पाठ्यक्रम ही होगा मान्य

    एमपीपीएससी ने सेट-2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है, परीक्षा 11 जनवरी 2025 को होगी। यूजीसी की नेट पाठ्यक्रम ही मान्य होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। दो पेपर होंगे - पहला अनिवार्य और दूसरा चयनित विषय पर आधारित होगा। कुल 300 अंक की परीक्षा हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम में ली जाएगी। आवेदन 25 अक्टूबर से 20 नवंबर 2025 तक भर सकते हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 17 Oct 2025 12:47:29 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 17 Oct 2025 12:49:57 PM (IST)
    MPPSC: राज्य पात्रता परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं, नेट का पाठ्यक्रम ही होगा मान्य
    मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का इंदौर स्थित दफ्तर। फाइल फोटो

    HighLights

    1. एमपीपीएससी ने जारी किया राज्य पात्रता परीक्षा-2025 का शेड्यूल।
    2. 25 अक्टूबर से आवेदन, 11 जनवरी को 12 सेंटर में होंगे एक्जाम।
    3. तीन घंटे में उम्मीदवारों को देना होंगे दो पेपर, ओएमआर शीट पर परीक्षा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)-2025 का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। 11 जनवरी 2025 को दो पाली में होने वाली इस परीक्षा के लिए अलग सिलेबस नहीं है। इसमें यूजीसी की नेट पाठ्यक्रम ही मान्य होगा। उम्मीदवार इसी सिलेबस के आधार पर परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक, राज्य पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी राज्य के कालेजों और विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक पद के लिए पात्र होते हैं।

    विशेषज्ञों के मुताबिक, सेट परीक्षा में दो पेपर होंगे। पहला पेपर सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। इसमें शिक्षण एवं शोध योग्यता, बोधगम्यता, संचार, तार्किकता, डेटा एनालिसिस, आइसीटी, पर्यावरण और उच्च शिक्षा प्रणाली जैसे 10 विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। यह पेपर अभ्यर्थियों की सामान्य योग्यता और समझ की जांच करेगा। दूसरा पेपर उम्मीदवार द्वारा चयनित विषय पर आधारित होगा। इसमें स्नातकोत्तर स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों पेपर 11 जनवरी 2025 को एक ही दिन तीन घंटे में होंगे।


    दोनों पेपर के लिए 300 अंक

    एमपीपीएससी ने दोनों प्रश्न पत्रों के लिए 300 अंक निर्धारित किए हैं। पहले पेपर में 50 प्रश्न और 100 अंक जबकि, दूसरे पेपर में 100 प्रश्न 200 अंकों के होंगे। यानी हर सही उत्तर के लिए दो अंक मिलेंगे। गलत उत्तर पर माइनस मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में दी जा सकेगी।

    20 नवंबर तक आवेदन, 12 जिलों में सेंटर

    एमपीपीएससी ने सेट के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 अक्टूबर से 20 नवंबर 2025 तक रखी है। इस वर्ष 31 विषयों के लिए होने वाली इस परीक्षा के लिए प्रदेशभर में 12 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, शहडोल, खरगोन, रतलाम और नर्मदापुरम जिलों में शामिल हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.