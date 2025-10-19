छत्तीसगढ़ में GNM नर्सिंग प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 22 अक्टूबर से, जानिए पूरी प्रक्रिया

नईदुनिया प्रतिनिधि रायपुर: संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ ने शासकीय एवं निजी जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी (जीएनएम) प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश सत्र 2025-26 के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। यह काउंसलिंग प्रक्रिया 22 अक्टूबर से शुरू होकर 28 नवंबर 2025 तक चलेगी।

स्वास्थ्य भवन, अटल नगर से जारी सूचना के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन और फार्म भरने की प्रक्रिया 22 अक्टूबर सुबह 11 बजे से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर शाम 4 बजे तक चलेगी। इसके बाद 3 से 4 नवंबर के बीच प्रारंभिक सूची वेबसाइट पर जारी की जाएगी। 5 से 8 नवंबर तक प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया होगी, जबकि 10 से 11 नवंबर को हितग्राही सूची प्रकाशित की जाएगी।

12 से 14 नवंबर तक चयनित उम्मीदवारों का अगला प्रवेश चरण होगा, और 15 से 17 नवंबर तक माप-अप राउंड के लिए वैकल्पिक प्रवेश प्रक्रिया होगी। अंतिम रोल सीट आवंटन सूची 24 से 25 नवंबर के बीच जारी की जाएगी, जबकि 26 से 28 नवंबर तक अंतिम प्रवेश होगा। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. प्रियंका शुक्ला ने बताया कि संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और इसके लिए कार्यालय में उपस्थिति आवश्यक नहीं है। विभाग ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल से नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से आगे बढ़ाने का निवेदन भी किया है। विस्तृत जानकारी एवं प्रवेश प्रक्रिया [www.cghealth.nic.in](http://www.cghealth.nic.in) पर उपलब्ध है।