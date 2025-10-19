मेरी खबरें
    छत्तीसगढ़ में GNM नर्सिंग प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 22 अक्टूबर से, जानिए पूरी प्रक्रिया

    छत्तीसगढ़ में शासकीय एवं निजी जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 22 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। इसके लिए संचालनालय की ओर से विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नर्सिंग संस्थानों में 26 से 28 नवंबर तक अंतिम प्रवेश होगा।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 10:29:14 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 10:38:14 AM (IST)
    छत्तीसगढ़ में GNM नर्सिंग प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग 22 अक्टूबर से, जानिए पूरी प्रक्रिया
    नर्सिंग प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल जारी

    नईदुनिया प्रतिनिधि रायपुर: संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ ने शासकीय एवं निजी जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी (जीएनएम) प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश सत्र 2025-26 के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। यह काउंसलिंग प्रक्रिया 22 अक्टूबर से शुरू होकर 28 नवंबर 2025 तक चलेगी।

    स्वास्थ्य भवन, अटल नगर से जारी सूचना के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन और फार्म भरने की प्रक्रिया 22 अक्टूबर सुबह 11 बजे से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर शाम 4 बजे तक चलेगी। इसके बाद 3 से 4 नवंबर के बीच प्रारंभिक सूची वेबसाइट पर जारी की जाएगी। 5 से 8 नवंबर तक प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया होगी, जबकि 10 से 11 नवंबर को हितग्राही सूची प्रकाशित की जाएगी।


    12 से 14 नवंबर तक चयनित उम्मीदवारों का अगला प्रवेश चरण होगा, और 15 से 17 नवंबर तक माप-अप राउंड के लिए वैकल्पिक प्रवेश प्रक्रिया होगी। अंतिम रोल सीट आवंटन सूची 24 से 25 नवंबर के बीच जारी की जाएगी, जबकि 26 से 28 नवंबर तक अंतिम प्रवेश होगा।

    संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. प्रियंका शुक्ला ने बताया कि संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और इसके लिए कार्यालय में उपस्थिति आवश्यक नहीं है। विभाग ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल से नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से आगे बढ़ाने का निवेदन भी किया है। विस्तृत जानकारी एवं प्रवेश प्रक्रिया [www.cghealth.nic.in](http://www.cghealth.nic.in) पर उपलब्ध है।

    PRSU में स्वाध्यायी छात्रों के पंजीयन की अंतिम तिथि 31 तक बढ़ी

    रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए स्नातक पाठ्यक्रम (प्रथम सेमेस्टर) के स्वध्यायी परीक्षार्थियों के पंजीयन की अंतिम तिथि में एक बार फिर वृद्धि की है। अब छात्र 31 अक्टूबर तक अपना पंजीयन करा सकेंगे। यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश के बाद लिया गया है।

    विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई यह तीसरी तिथि वृद्धि है, जिससे बड़ी संख्या में पंजीयन से वंचित रह गए छात्रों को राहत मिली है। इससे पहले भी विश्वविद्यालय ने छात्रहित को देखते हुए स्नातक प्रथम सेमेस्टर के स्वध्यायी छात्रों के पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाई थी। अब दोबारा 31 तक तिथि बढ़ाने से छात्रों को राहत मिली है। कुलसचिव के आदेशानुसार जारी अधिसूचना के बाद पीआरएसयू से संबद्ध सभी शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले स्वध्यायी छात्र अब बढ़ी हुई अंतिम तिथि तक अपना पंजीयन सुनिश्चित कर सकते हैं।

