PRSU में UG प्राइवेट छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर तक बढ़ी, यहां जानिए Process

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: पंडित रवि शंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी ने यूजी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा देने वाले प्राइवेट छात्रों को एक बड़ी राहत दी है। जिन छात्रों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, वे अब 6 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं।

पहले रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी, लेकिन प्राइवेट छात्रों की संख्या में आई कमी को देखते हुए विश्वविद्यालय ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। छात्रों को एक महीने से ज्यादा का अतिरिक्त समय दिया है। दरअसल पंजीकरण की तिथि बढ़ाने का मुख्य कारण प्राइवेट छात्रों की संख्या में आई उल्लेखनीय कमी है। पहले करीब 20 हजार प्राइवेट छात्र आवेदन करते थे, लेकिन इस साल यह संख्या काफी कम रही। अभी तक केवल आठ हजार स्वाधायायी छात्रों ने ही आवेदन किया है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने का असर इस पर पड़ा है।