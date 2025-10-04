PRSU में UG प्राइवेट छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर तक बढ़ी, यहां जानिए Process
पंडित रविशंकर शुक्ला युनिवर्सिटी रायपुर में यूजी के प्राइवेट छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि अब छह अक्टूबर हो गई है। इस साल प्राइवेट में रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों की संख्या मात्र 8 हजार है, जिसे देखते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से यह निर्णय लिया गया है।
स्नातक में प्राइवेट रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर तक
नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: पंडित रवि शंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी ने यूजी फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा देने वाले प्राइवेट छात्रों को एक बड़ी राहत दी है। जिन छात्रों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, वे अब 6 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं।
पहले रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी, लेकिन प्राइवेट छात्रों की संख्या में आई कमी को देखते हुए विश्वविद्यालय ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। छात्रों को एक महीने से ज्यादा का अतिरिक्त समय दिया है।
दरअसल पंजीकरण की तिथि बढ़ाने का मुख्य कारण प्राइवेट छात्रों की संख्या में आई उल्लेखनीय कमी है। पहले करीब 20 हजार प्राइवेट छात्र आवेदन करते थे, लेकिन इस साल यह संख्या काफी कम रही। अभी तक केवल आठ हजार स्वाधायायी छात्रों ने ही आवेदन किया है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने का असर इस पर पड़ा है।
साल में दो बार परीक्षा देनी होगी
एनईपी के तहत अब सालाना परीक्षा प्रणाली की जगह सेमेस्टर प्रणाली लागू हो गई है। वार्षिक प्रणाली में जहां सिर्फ एक परीक्षा होती थी, वहीं अब छात्रों को दो सेमेस्टर परीक्षा देनी होगी। जानकारों के अनुसार, इस बदलाव के कारण ही कई प्राइवेट छात्रों ने बी.काम, बी.एससी या अन्य कोर्स में दाखिला लेने का इरादा बदल दिया, क्योंकि उन्हें अब हर साल दो बार परीक्षा की तैयारी करनी होगी, जिससे उनका रुख रेगुलर/स्वाध्यायी छात्रों की ओर हो गया है।
परीक्षा और शुल्क संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी
फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने के लिए प्राइवेट छात्रों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अंतिम तिथि छह अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। वहीं छात्रों को रेगुलर छात्रों की तरह ही इंटरनल एग्जाम देना होगा, जिसके लिए उन्हें संबद्ध कालेजों से संपर्क करना होगा।