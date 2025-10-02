रैगिंग: प्राचार्य से लेकर यूजीसी की हेल्पलाइन पर भी दर्ज करवाएं शिकायत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग रोकने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं, बावजूद इसके कई बार घटनाएं सामने आती हैं। मंगलवार को नईदुनिया के विशेष कार्यक्रम में निजी कॉलेज प्राचार्य संघ के अध्यक्ष और माहेश्वरी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राजीव झालानी ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए रैगिंग रोकने के उपाय बताए।

उन्होंने कहा कि छात्र यदि किसी घटना का शिकार होते हैं तो सबसे पहले एंटी रैगिंग कमेटी या प्राचार्य को सूचित करें। यदि वहां से समाधान न हो तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की हेल्पलाइन पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है।

एंटी रैगिंग कमेटी और स्क्वाड की भूमिका

डॉ. झालानी ने बताया कि प्रत्येक कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी बनाई जाती है, जिसके सदस्यों के नाम और मोबाइल नंबर नोटिस बोर्ड पर लगाए जाते हैं। छात्रों को यह नंबर हमेशा अपने पास रखने चाहिए। इसके अलावा कॉलेज-होस्टल में एंटी रैगिंग स्क्वाड भी गठित की जाती है, जिसका मुख्य काम सीनियर और जूनियर छात्रों की गतिविधियों पर नजर रखना है। पीड़ित छात्र सीधे इन सदस्यों से भी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत मिलने पर कॉलेज प्रबंधन जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करता है।

संवाद और जागरूकता जरूरी

उन्होंने जोर दिया कि रैगिंग रोकने के लिए कॉलेज प्रशासन को शुरुआत से ही पहल करनी चाहिए। सत्र प्रारंभ होते ही इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित किए जाएं, जिनमें छात्रों को रैगिंग के नियम, उसके दुष्परिणाम और दोषी पाए जाने पर होने वाली सजा के बारे में बताया जाए। साथ ही शिक्षकों की मौजूदगी में सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच संवाद कार्यक्रम आयोजित हों, जिससे उनके बीच की दूरी कम हो सके।