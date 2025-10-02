मेरी खबरें
    रैगिंग: प्राचार्य से लेकर यूजीसी की हेल्पलाइन पर भी दर्ज करवाएं शिकायत

    नईदुनिया कार्यक्रम में डॉ. राजीव झालानी ने रैगिंग रोकने के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि छात्र शिकायत पहले एंटी रैगिंग कमेटी या प्राचार्य को दें और जरूरत पड़ने पर यूजीसी हेल्पलाइन पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। कॉलेजों को इंडक्शन प्रोग्राम और संवाद से जागरूकता फैलानी चाहिए।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 02 Oct 2025 02:25:35 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 02 Oct 2025 02:25:35 PM (IST)
    1. पीड़ित छात्र सीधे प्राचार्य या समिति को शिकायत करें।
    2. रैगिंग में चिढ़ाना, अपशब्द, चोट पहुंचाना शामिल माना जाता।
    3. दोषियों पर जुर्माना, निलंबन या पुलिस कार्रवाई हो सकती।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग रोकने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं, बावजूद इसके कई बार घटनाएं सामने आती हैं। मंगलवार को नईदुनिया के विशेष कार्यक्रम में निजी कॉलेज प्राचार्य संघ के अध्यक्ष और माहेश्वरी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राजीव झालानी ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए रैगिंग रोकने के उपाय बताए।

    उन्होंने कहा कि छात्र यदि किसी घटना का शिकार होते हैं तो सबसे पहले एंटी रैगिंग कमेटी या प्राचार्य को सूचित करें। यदि वहां से समाधान न हो तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की हेल्पलाइन पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है।

    एंटी रैगिंग कमेटी और स्क्वाड की भूमिका

    डॉ. झालानी ने बताया कि प्रत्येक कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी बनाई जाती है, जिसके सदस्यों के नाम और मोबाइल नंबर नोटिस बोर्ड पर लगाए जाते हैं। छात्रों को यह नंबर हमेशा अपने पास रखने चाहिए। इसके अलावा कॉलेज-होस्टल में एंटी रैगिंग स्क्वाड भी गठित की जाती है, जिसका मुख्य काम सीनियर और जूनियर छात्रों की गतिविधियों पर नजर रखना है। पीड़ित छात्र सीधे इन सदस्यों से भी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत मिलने पर कॉलेज प्रबंधन जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करता है।

    संवाद और जागरूकता जरूरी

    उन्होंने जोर दिया कि रैगिंग रोकने के लिए कॉलेज प्रशासन को शुरुआत से ही पहल करनी चाहिए। सत्र प्रारंभ होते ही इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित किए जाएं, जिनमें छात्रों को रैगिंग के नियम, उसके दुष्परिणाम और दोषी पाए जाने पर होने वाली सजा के बारे में बताया जाए। साथ ही शिक्षकों की मौजूदगी में सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच संवाद कार्यक्रम आयोजित हों, जिससे उनके बीच की दूरी कम हो सके।

    रैगिंग की श्रेणियां और दंड

    कार्यक्रम में छात्रों ने रैगिंग से जुड़े सवाल पूछे। डॉ. झालानी ने स्पष्ट किया कि चिढ़ाना, अपशब्द कहना, मजाक उड़ाना, शारीरिक चोट पहुंचाना जैसी गतिविधियां रैगिंग की श्रेणी में आती हैं। ऐसे मामलों में दोषी छात्रों पर जुर्माना, कक्षाओं से निलंबन या गंभीर मामलों में पुलिस में शिकायत दर्ज की जा सकती है।

    शिकायत की प्रक्रिया

    • उन्होंने कहा कि यदि किसी छात्र के साथ रैगिंग की घटना होती है, तो वह सबसे पहले अपने शिक्षक या प्राचार्य को बताए। यदि कॉलेज कार्रवाई नहीं करता है, तो छात्र सीधे यूजीसी की एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है। इससे पीड़ित को न्याय दिलाने की प्रक्रिया तेज होती है।

    • इस अवसर पर डॉ. झालानी ने कहा कि रैगिंग रोकने में प्रशासनिक सख्ती के साथ छात्रों की जागरूकता और आपसी संवाद बेहद महत्वपूर्ण है। कॉलेजों में सकारात्मक माहौल बनाकर ही इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है।

