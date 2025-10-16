RITES Job Alert: रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनामिक सर्विस में 600 पदों पर भर्ती, इंजीनियरों के लिए सुनहरा मौका

एजुकेशन डेस्क: करियर अलर्ट रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनामिक सर्विस ने 600 पदों पर निकाली भर्ती। टेक्निकल फील्ड में नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए नई भर्ती का अपडेट है। भारत सरकार की कंपनी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनामिक सर्विस ने 600 पदों पर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती की घोषणा की है।

भर्ती के लिए आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जो 13 नवंबर तक चलेगी। आप कभी भी इस नई वैकेंसी का फार्म भर सकते हैं। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनामिक सर्विस भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इस भर्ती अभियान के जरिये कंपनी अपने अलग-अलग रीजनों में योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की सरकारी नौकरी के लिए करेगी।