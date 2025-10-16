मेरी खबरें
    RITES Job Alert: रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनामिक सर्विस में 600 पदों पर भर्ती, इंजीनियरों के लिए सुनहरा मौका

    Job Alert: रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनामिक सर्विस (RITES) ने सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के 600 पदों पर भर्ती निकाली है। यह अवसर उन उम्मीदवारों के लिए है जिनके पास इंजीनियरिंग या B.Sc. (केमिस्ट्री) की डिग्री और संबंधित क्षेत्र में दो साल का अनुभव है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 13 नवंबर 2025 तक चलेगी।

    By Mahesh Gupta
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 08:16:39 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 08:18:56 PM (IST)
    Job Alert: 600 सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पदों पर भर्ती जारी।

    HighLights

    1. 600 सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पदों पर भर्ती जारी।
    2. इंजीनियरिंग या B.Sc उम्मीदवारों को मौका मिलेगा।
    3. आवेदन प्रक्रिया 13 नवंबर 2025 तक खुलेगी।

    एजुकेशन डेस्क: करियर अलर्ट रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनामिक सर्विस ने 600 पदों पर निकाली भर्ती। टेक्निकल फील्ड में नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए नई भर्ती का अपडेट है। भारत सरकार की कंपनी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनामिक सर्विस ने 600 पदों पर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती की घोषणा की है।

    भर्ती के लिए आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जो 13 नवंबर तक चलेगी। आप कभी भी इस नई वैकेंसी का फार्म भर सकते हैं। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनामिक सर्विस भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इस भर्ती अभियान के जरिये कंपनी अपने अलग-अलग रीजनों में योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की सरकारी नौकरी के लिए करेगी।


    भर्ती के लिए योग्यता (Qualification for Recruitment)

    सिविल इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रिकल /इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग / इंस्ट्रूमेंटेशन / इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल / मैकेनिकल इंजीनियरिंग / मैटलर्जिकल इंजीनियरिंग आदि में डिप्लोमा / केमिस्ट्री में बीएससी करने वाले अभ्यर्थी, जिनके पास संबंधित क्षेत्र में दो साल काम का अनुभव हो, वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता संबंधित ये जानकारी अभ्यर्थी भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन से भी चेक कर सकते हैं।

    एप्लिकेशन फीस (Application Fee)

    सामान्य और ओबीसी को 300 रुपये फीस लगेगी इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सामान्य/ओबीसी उम्मीदवारों को 300 रुपये एप्लिकेशन फीस आनलाइन सब्मिट करनी होगी। वहीं, ईडब्ल्यूएस/एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए यह फीस 100 रुपये है। अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप राइट्स लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट विजिट कर सकते हैं।

