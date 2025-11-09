Sarkari Naukri: सरकारी टीचर बनने का मौका, RPSC ने निकाली 7000 शिक्षकों की भर्ती, जानें किसे मिलेगा मौका

डिजिटल डेस्क। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए शानदार अवसर आया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB), जयपुर ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की भर्ती का बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत कुल 7000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 6 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती का पूरा विवरण बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है।

पदों का विवरण

प्राथमिक शिक्षक (कक्षा 1 से 5): संस्कृत और सामान्य शिक्षा विभाग के लिए भर्ती

उच्च प्राथमिक शिक्षक (कक्षा 6 से 8): संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान विषयों के लिए वैकेंसी

शैक्षणिक योग्यता

प्राथमिक शिक्षक (कक्षा 1–5):

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण।

साथ में प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (D.El.Ed) अनिवार्य।

संस्कृत शिक्षक के लिए वरिष्ठ उपाध्याय या समकक्ष पारंपरिक संस्कृत परीक्षा भी मान्य होगी।

उच्च प्राथमिक शिक्षक (कक्षा 6–8):

विषयानुसार स्नातक (Graduation) के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन, बीएड, बीएलएड, बीएससी एड या एमएड आवश्यक।

संस्कृत अध्यापक के लिए पारंपरिक संस्कृत परीक्षा के साथ प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा जरूरी।

सभी आवेदकों को राजस्थान पात्रता परीक्षा (REET) उत्तीर्ण होना चाहिए।

आवेदन शुल्क

सामान्य / ओबीसी / बीसी वर्ग: ₹600

एससी / एसटी / पीएच / ओबीसी (नॉन-क्रीमीलेयर): ₹400

आवेदन प्रक्रिया

उम्मीदवार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 6 दिसंबर तय की गई है।