UKPSC RO/ARO Typing Test Admit Card: जारी हुए एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

नई दिल्ली। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमिशन (UKPSC) ने टाइपिंग टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी किए हैं जो कि रिव्यू ऑफिसर/ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है। एडमिट कार्ड कमिशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर्स की जरूरत होगी। जो कैंडिडेट्स अपना रजिस्ट्रेशन नंबर खो चुके हैं या भूल गए हैं, उनके लिए कमिशन ने रजिस्ट्रेशन नंबर फिर पता करने के लिए लिंक दी है।

UKPSC RO/ARO Typing Test Admit Card: ऐसे करें डाउनलोड

- UKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर जाएं।

- होमपेज पर मौजूद एडमिट कार्ड की लिंक पर क्लिक करें।

- अगले पेज में, एडमिट कार्ड डाउनलोड और रजिस्ट्रेशन रिट्रीव की लिंक्स होगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड की लिंक पर क्लिक करें।

- एडमिट कार्ड सबमिट और डाउनलोड करें।

टाइपिंग टेस्ट फॉर्मेट

हिंदी टाइपिंग कृति देव 10 फोंट में होगी और इंग्लिश टाइपिंग टाइम्स न्यू रोमन में होगी। हिंदी टाइपिंग के लिए स्पीड 4000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा और इंग्लिश टाइपिंग के लिए 9000 और 8000 की-डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग टेस्ट कम से कम 667 की-डिप्रेशन प्रति मिनट के साथ 10 मिनट के लिए होगा और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट 1500 और 1333 की-डिप्रेशन प्रति मिनट के साथ 10 मिनट की अवधि के लिए होगा।