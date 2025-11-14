मेरी खबरें
    Maithili Thakur: दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती जारी है। यहां भाजपा की मैथिली ठाकुर और राजद के बिनोद मिश्रा के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। 2025 के चुनाव में 60.18% मतदान हुआ।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 11:40:46 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 12:42:06 PM (IST)
    Alinagar Chunav Result 2025: मैथिली का चमका सितारा या बिगड़ा सुर, अलीनगर सीट पर क्या है हाल? जानें यहां
    अलीनगर सीट पर का क्या है हाल?

    HighLights

    1. मैथिली ठाकुर भाजपा उम्मीदवार
    2. बिनोद मिश्रा राजद उम्मीदवार
    3. अलीनगर में 60.18% मतदान

    डिजिटल डेस्क। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अलीनगर नगर विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती जारी है। इस सीट पर बीजेपी की प्रत्याशी लोक गायिका मैथिली ठाकुर 7833 वोटों से आगे है। मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur) को जहां 19018 वोट मिल हैं, वहीं राजद के बिनोद मिश्रा को 11185 वोट मिले हैं।

    मानसिक रूप से तैयार- मैथिली ठाकुर

    अलीनगर से बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर ने कहा कि वह बिहार के लोगों की सेवा के लिए "मानसिक रूप से तैयार" हैं। मैं एक पल के लिए भी नहीं सोचती कि मैं जीतूंगी या हारूंगी, क्योंकि मैं अपनी 30 दिनों की यात्रा से बहुत खुश और संतुष्ट हूं। मुझे पूरा विश्वास है। मुझे लगता है कि मैं यहीं रहूंगी और लोगों की सेवा करूंगी, इसलिए मैं इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हूं।"


    बिनोद मिश्रा में मुख्य मुकाबला

    अलीनगर में बीजेपी की मैथिली ठाकुर और राजद के बिनोद मिश्रा में मुख्य मुकाबला(Alinagar vidhan sabha Election Result 2025) माना जा रहा है। वहीं अन्य दलों की अगर बात करें तो प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने बिप्लव कुमार चौधरी को अलीनगर से अपना उम्मीदवार बनाया है। अलीनगर में कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं।

    यह भी पढ़ें- Bihar Election Result 2025 LIVE: रुझानों में अब तक एनडीए 179 सीटों पर आगे, तेजस्वी और खेसारी लाल अपनी सीटों पर पीछे

    60.18 प्रतिशत मतदान

    2025 के चुनाव में अलीनगर में 60.18 प्रतिशत मतदान(Bihar vidhan sabha chunav Result) हुआ है। वहीं पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 2010 में हुए चुनाव में यहां आरजेडी के अब्दुल बारी विजयी रहे थे। 2020 में इस सीट से मुकेश सहनी के वीआईपी के मिश्री लाल यादव विधायक चुने गए थे।

