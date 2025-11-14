Alinagar Chunav Result 2025: मैथिली का चमका सितारा या बिगड़ा सुर, अलीनगर सीट पर क्या है हाल? जानें यहां

डिजिटल डेस्क। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अलीनगर नगर विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती जारी है। इस सीट पर बीजेपी की प्रत्याशी लोक गायिका मैथिली ठाकुर 7833 वोटों से आगे है। मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur) को जहां 19018 वोट मिल हैं, वहीं राजद के बिनोद मिश्रा को 11185 वोट मिले हैं।

मानसिक रूप से तैयार- मैथिली ठाकुर अलीनगर से बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर ने कहा कि वह बिहार के लोगों की सेवा के लिए "मानसिक रूप से तैयार" हैं। मैं एक पल के लिए भी नहीं सोचती कि मैं जीतूंगी या हारूंगी, क्योंकि मैं अपनी 30 दिनों की यात्रा से बहुत खुश और संतुष्ट हूं। मुझे पूरा विश्वास है। मुझे लगता है कि मैं यहीं रहूंगी और लोगों की सेवा करूंगी, इसलिए मैं इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हूं।"