Bihar Election: बिहार कांग्रेस में खींचतान के बीच इस नेता को मिली बड़ी जिम्मेदारी, पटना पहुंचते ही बोला बड़ा हमला

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य अविनाश पांडेय को बिहार भेजा है, जहां वे आगामी चुनावों के लिए संगठनात्मक समन्वय और रणनीति निर्माण की जिम्मेदारी संभालेंगे।
अविनाश पांडेय ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “कल से बिहार प्रवास पर रहूंगा। यह केवल एक चुनाव नहीं, बल्कि बिहार की दिशा और दशा तय करने वाला निर्णायक अवसर है। एनडीए सरकार ने राज्य को बेरोजगारी, पलायन और विकासहीनता की ओर धकेला है, अब जनता परिवर्तन के लिए तैयार है।”
उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि कांग्रेस एक बार फिर जन आकांक्षाओं का केंद्र बनकर उभर रही है। पांडेय ने कहा, “हमारा उद्देश्य संगठन को सशक्त करना, कार्यकर्ताओं के उत्साह को दिशा देना और बिहार में कांग्रेस की विजय सुनिश्चित करना है। विश्वास है कि कार्यकर्ताओं के सामूहिक परिश्रम और जनता के समर्थन से इस बार बिहार बदलाव की मिसाल बनेगा।”
पार्टी सूत्रों के अनुसार, टिकट बंटवारे को लेकर हाल के दिनों में संगठन के भीतर नाराजगी और असंतोष देखने को मिला था। इसे नियंत्रित करने और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए अविनाश पांडेय को यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पटना पहुंचने के बाद पांडेय ने केंद्र की एनडीए सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छठ व्रतियों के लिए ट्रेनों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। पांडेय ने सवाल उठाया, “जब देश में कुल 13,452 यात्री ट्रेनें ही हैं, तो बिहार के लिए 12,000 ट्रेनों की झूठी खबर क्यों फैलाई गई?”
उन्होंने आगे कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से लौट रहे लाखों श्रद्धालु रेल की टॉयलेट में सोने को मजबूर हैं, जो न केवल मानवता के लिए शर्मनाक है, बल्कि बिहार की लोक-आस्था के साथ अन्याय भी है। कांग्रेस के इस कदम को बिहार में पार्टी के पुनर्गठन और चुनावी रणनीति को धार देने की दिशा में महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत माना जा रहा है।