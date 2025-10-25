Bihar Election: बिहार कांग्रेस में खींचतान के बीच इस नेता को मिली बड़ी जिम्मेदारी, पटना पहुंचते ही बोला बड़ा हमला

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य अविनाश पांडेय को बिहार भेजा है, जहां वे आगामी चुनावों के लिए संगठनात्मक समन्वय और रणनीति निर्माण की जिम्मेदारी संभालेंगे।

अविनाश पांडेय को मिली बड़ी जिम्मेदारी अविनाश पांडेय ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “कल से बिहार प्रवास पर रहूंगा। यह केवल एक चुनाव नहीं, बल्कि बिहार की दिशा और दशा तय करने वाला निर्णायक अवसर है। एनडीए सरकार ने राज्य को बेरोजगारी, पलायन और विकासहीनता की ओर धकेला है, अब जनता परिवर्तन के लिए तैयार है।”