    Bihar Election: बिहार चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेता अविनाश पांडेय को बिहार चुनाव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिसको लेकर सियासी चर्चा का दौर भी शुरू हो गया है। टिकट को लेकर बिहार कांग्रेस में हुए घमासान और मजबूत सीटें लेने में पार्टी विफल रही है। अपनी दो सीटिंग सीट भी गंवा दी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 05:36:11 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 05:36:11 PM (IST)
    Bihar Election: बिहार कांग्रेस में खींचतान के बीच इस नेता को मिली बड़ी जिम्मेदारी, पटना पहुंचते ही बोला बड़ा हमला
    अविनाश पांडेय को बिहार कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. अविनाश पांडेय को बिहार कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी
    2. संगठनात्मक समन्वय और रणनीति निर्माण का जिम्मा
    3. छठ व्रतियों के लिए ट्रेनों के इंतजाम पर सवाल

    डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य अविनाश पांडेय को बिहार भेजा है, जहां वे आगामी चुनावों के लिए संगठनात्मक समन्वय और रणनीति निर्माण की जिम्मेदारी संभालेंगे।

    अविनाश पांडेय को मिली बड़ी जिम्मेदारी

    अविनाश पांडेय ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “कल से बिहार प्रवास पर रहूंगा। यह केवल एक चुनाव नहीं, बल्कि बिहार की दिशा और दशा तय करने वाला निर्णायक अवसर है। एनडीए सरकार ने राज्य को बेरोजगारी, पलायन और विकासहीनता की ओर धकेला है, अब जनता परिवर्तन के लिए तैयार है।”


    उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि कांग्रेस एक बार फिर जन आकांक्षाओं का केंद्र बनकर उभर रही है। पांडेय ने कहा, “हमारा उद्देश्य संगठन को सशक्त करना, कार्यकर्ताओं के उत्साह को दिशा देना और बिहार में कांग्रेस की विजय सुनिश्चित करना है। विश्वास है कि कार्यकर्ताओं के सामूहिक परिश्रम और जनता के समर्थन से इस बार बिहार बदलाव की मिसाल बनेगा।”

    आपसी कलह को दूर करेंगे अविनाश पांडेय

    पार्टी सूत्रों के अनुसार, टिकट बंटवारे को लेकर हाल के दिनों में संगठन के भीतर नाराजगी और असंतोष देखने को मिला था। इसे नियंत्रित करने और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए अविनाश पांडेय को यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है।

    एनडीए सरकार पर साधा निशाना

    पटना पहुंचने के बाद पांडेय ने केंद्र की एनडीए सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छठ व्रतियों के लिए ट्रेनों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। पांडेय ने सवाल उठाया, “जब देश में कुल 13,452 यात्री ट्रेनें ही हैं, तो बिहार के लिए 12,000 ट्रेनों की झूठी खबर क्यों फैलाई गई?”

    उन्होंने आगे कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से लौट रहे लाखों श्रद्धालु रेल की टॉयलेट में सोने को मजबूर हैं, जो न केवल मानवता के लिए शर्मनाक है, बल्कि बिहार की लोक-आस्था के साथ अन्याय भी है। कांग्रेस के इस कदम को बिहार में पार्टी के पुनर्गठन और चुनावी रणनीति को धार देने की दिशा में महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत माना जा रहा है।

