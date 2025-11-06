मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bihar Election Voting: कोई जेल में तो कोई घर का बागी... पहले चरण में दिग्गजों की साख दांव पर

    Bihar Chunav 2025 Voting: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election Voting) के पहले चरण में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट, तेज प्रताप यादव की महुआ, तारापुर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं. अलीनगर, जहां से सिंगर मैथिली ठाकुर बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 07:50:55 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 07:50:55 AM (IST)
    Bihar Election Voting: कोई जेल में तो कोई घर का बागी... पहले चरण में दिग्गजों की साख दांव पर
    Bihar Election Voting: पहले चरण में दिग्गजों की साख दांव पर

    नईदुनिया प्रतिनिधि। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) के पहले चरण में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। 121 सीटों के लिए वोटिंग (Bihar Chunav 2025 Voting) शुरू हो चुकी है। इस चरण में राज्य की राजनीति के दिग्गजों से लेकर नए चेहरों तक, सभी की साख परखी जाएगी। राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejaswi Yadav) अपनी परंपरागत सीट राघोपुर (Raghopur Assembly) से चुनाव मैदान में हैं, जबकि उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) महुआ सीट से किस्मत आजमा रहे हैं।

    naidunia_image

    मैथिली ठाकुर को चुनावी अखाड़े में कितना पसंद करेगी जनता

    एनडीए की ओर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) तारापुर से मैदान में हैं। वहीं, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की प्रतिष्ठा भी लखीसराय सीट पर दांव पर लगी है। इस बार चर्चा में अलीनगर सीट भी है, जहां प्रसिद्ध लोकगायिका मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur) बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चुनावी अखाड़े में उतरी हैं।


    जेल में बंद अनंत की किस्मत का फैसला बाहर

    दूसरी ओर, मोकामा सीट पर जदयू उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह (Anant Singh Mokama) सुर्खियों में हैं, जिन्हें अपने प्रतिद्वंदी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वहीं, राजद उम्मीदवार और दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब रघुनाथपुर सीट (Raghunathpur Assembly) से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले चरण के नतीजे न सिर्फ इन नेताओं की राजनीतिक जमीन तय करेंगे, बल्कि बिहार की सत्ता की दिशा भी स्पष्ट करेंगे।

    यह भी पढ़ें- Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: 16 साल बाद वोट डालेंगे इन गांवों के लोग, सुनाई देगी EVM की धुन

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.