Bihar Election Voting: कोई जेल में तो कोई घर का बागी... पहले चरण में दिग्गजों की साख दांव पर

नईदुनिया प्रतिनिधि। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) के पहले चरण में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। 121 सीटों के लिए वोटिंग (Bihar Chunav 2025 Voting) शुरू हो चुकी है। इस चरण में राज्य की राजनीति के दिग्गजों से लेकर नए चेहरों तक, सभी की साख परखी जाएगी। राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejaswi Yadav) अपनी परंपरागत सीट राघोपुर (Raghopur Assembly) से चुनाव मैदान में हैं, जबकि उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) महुआ सीट से किस्मत आजमा रहे हैं।

मैथिली ठाकुर को चुनावी अखाड़े में कितना पसंद करेगी जनता एनडीए की ओर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) तारापुर से मैदान में हैं। वहीं, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की प्रतिष्ठा भी लखीसराय सीट पर दांव पर लगी है। इस बार चर्चा में अलीनगर सीट भी है, जहां प्रसिद्ध लोकगायिका मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur) बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चुनावी अखाड़े में उतरी हैं।