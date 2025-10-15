Bihar Elections 2025: BJP उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी, मैथिली ठाकुर को अलीनगर से मिला टिकट
BJP Candidate List 2025: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 12 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में हाल ही में भाजपा में शामिल हुईं मैथिली ठाकुर को अलीनगर विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है।
Publish Date: Wed, 15 Oct 2025 05:33:25 PM (IST)
Updated Date: Wed, 15 Oct 2025 05:41:09 PM (IST)
