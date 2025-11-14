मेरी खबरें
    Bihar Chunav 2025 Result: रुझान ही बने परिणाम तो क्या चिराग पासवान डिप्टी सीएम पद पर ठोकेंगे दांव?

    Bihar Chunav 2025 Result: चुनाव के नतीजे आज घोषित हो रहे हैं। एनडीए गठबंधन में भाजपा और जदयू ने 101-101 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा। चिराग पासवान ने पिछले चुनावों में 100% स्ट्राइक रेट का दावा किया था। मढ़ौरा सीट पर सीमा सिंह का नामांकन खारिज होने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिया गया।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 12:38:52 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 12:41:51 PM (IST)
    चिराग पासवान का 100% स्ट्राइक रेट दावा।

    डिजिटल डेस्‍क। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आज जारी किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत भाजपा और जदयू ने 101-101 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा।

    इस बार भी चिराग का दावा था कि इस बार भी ऐसा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस विधानसभा चुनाव में LJP(R) ने 29 सीटों पर कैंडिडेट उतारे है. पार्टी फिलहाल 21 सीटों पर आगे चल रही है. अगर ये कैंडिडेट चुनाव जीतते हैं, तो उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट 70% रहने वाला है।


    क्या चिराग डिप्टी सीएम पद पर ठोकेंगे दांव?

    चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। जिसके बाद केंद्र में चिराग NDA के मजबूत साथी बनकर उभरे थे। इसी तरह विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इस तरह के प्रदर्शन से अब कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान का डिप्टी सीएम पर दांव ठोकेंगे।

    हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने हाल ही में एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में यह स्पष्ट कर दिया कि बिहार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का कोई विचार उनके मन में नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान केवल पद या सत्ता पर नहीं है, बल्कि पार्टी और युवाओं के भविष्य को मजबूत बनाने पर केंद्रित है।

    LJP (R) के कैंडिडेट कितने वोटों से आगे

    नाथनगर से मिथुन कुमार 14811 वोटों से आगे चल रहे हैं।

    बलरामपुर से संगीता देवी 18020 वोटों से आगे चल रही है।

    सुगौली से राजेश कुमार उर्फ ​​बबलु गुप्ता 19723 वोटों से आगे चल रहे हैं।

    लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने मढ़ौरा विधानसभा सीट से भोजपुरी एक्ट्रेस सीमा सिंह को टिकट दिया था, लेकिन सीमा का नामांकन खारिज हो गया। इसके बाद पार्टी ने निर्दलीय उम्मीदवार अंकित कुमार को समर्थन दिया है।

    पिछले चुनाव में एक भी सीट नहीं जीते

    2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग की पार्टी ने NDA गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ा था, उन्हें इसका घाटा भी हुआ था। लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) ने 2020 में अकेले दम पर 135 सीटों पर चुनाव लड़ा। पार्टी को 5.68% यानी लगभग 23.83 लाख वोट मिले, लेकिन सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल हो सकी। ये बेगूसराय की मटिहानी विधानसभा सीट थी।

