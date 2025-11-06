Bihar Chunav 2025 Voting: पहले चरण में वोटिंग जारी, मतदान केंद्रों पर उमड़ी मतदाताओं की भीड़

डिजिटल डेस्कः बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे शुरू होते ही मतदाताओं की भीड़ मतदान केंद्रों पर उमड़ पड़ी। सुबह से ही सारण, सीवान, बेगूसराय, पटना और गोपालगंज जैसे जिलों में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है।

मतदान केंद्रों पर खींची गई तस्वीरों में लोगों का उत्साह और लोकतंत्र के प्रति विश्वास साफ दिखाई दे रहा है। कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, तो कोई वोट डालने के बाद स्याही लगी उंगली गर्व से दिखा रहा है।

बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड के मतदान केंद्र संख्या 100 मध्य विद्यालय सुरो में मतदान के लिए लाइन में खड़े मतदाता।

मढ़ौरा में सुबह कुछ देर के लिए बिजली की समस्या आई थी, जिसे तकनीकी टीम ने तत्काल ठीक कर दिया। फिलहाल पूरे राज्य से कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है।

बिहार की जनता एक बार फिर यह साबित कर रही है कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता के हाथों में है — और हर वोट राज्य के भविष्य की नई दिशा तय करेगा।

पालीगंज विधान सभा के बूथ न 144 और 148 पर मतदान के लिए कतार में खड़े मतदाता।

मतदान केंद्र खुलते ही लंबी कतारें लग गईं

मतदान केंद्र खुलते ही लंबी कतारें लग गईं। युवाओं में पहली बार वोट डालने का जोश साफ झलक रहा है, वहीं महिलाएं बच्चों को साथ लेकर मतदान केंद्र पहुंचीं। बुजुर्ग भी लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।

वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के फतेहपुर पंचायत के खुदगाश गांव मतदान केंद्र संख्या 329 एवं 330 पर मतदान के लिए लाइन में खड़े मतदाता।

मतदान केंद्र पर पुलिस बल और पैरामिलिट्री जवान तैनात

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर पुलिस बल और पैरामिलिट्री जवान तैनात किए गए हैं। नियंत्रण कक्ष से मतदान प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके।