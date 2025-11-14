मेरी खबरें
    Bihar chunav Result 2025 : कांग्रेस का हाल-बेहाल, शुरुआती रुझानों में सिर्फ इतनी सीटों पर बढ़त

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के शुरुआती परिणाम सामने आने लगे हैं। शुरुआती ट्रेंड में एनडीए की सरकार लौटती दिखाई दे रही है, जबकि महागठबंधन पिछड़ता दिख रहा है। हालांकि महागठबंधन में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती नजर आ रही है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 11:42:17 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 11:43:14 AM (IST)
    Bihar chunav Result 2025 : कांग्रेस का हाल-बेहाल, शुरुआती रुझानों में सिर्फ इतनी सीटों पर बढ़त
    कांग्रेस का हाल-बेहाल

    कांग्रेस के लिए रुझान अच्छे नहीं हैं। पार्टी शुरुआत में केवल कुछ ही सीटों पर आगे चल रही है। वहीं लेफ्ट पार्टियां 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं।

    कांग्रेस के लिए रुझान अच्छे नहीं हैं। पार्टी शुरुआत में केवल कुछ ही सीटों पर आगे चल रही है। वहीं लेफ्ट पार्टियां 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं।

    कांग्रेस का परिणाम

    कांग्रेस जिन सीटों पर आगे चल रही है, उनमें वाल्मीकि नगर (1) सीट पर सुरेंद्र प्रसाद मामूली अंतर से आगे हैं, उन्हें 27,300 वोट मिले हैं और वे 83 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। चनपटिया (7) में अभिषेक रंजन 16,637 मतों के साथ 1,839 वोटों की बढ़त पर हैं। बेतिया (8) सीट पर वाशी अहमद 19,744 वोटों के साथ 1,068 मतों से आगे हैं। फुलपरास (39) में सुबोध मंडल 16,670 वोटों के साथ 3,208 मतों की मजबूत बढ़त बनाए हुए हैं। मनिहारी (67) क्षेत्र में मनोहर प्रसाद सिंह 9,670 वोटों पर 2,736 मतों की बढ़त के साथ आगे हैं। बेगूसराय (146) सीट पर अमिता भूषण 16,239 मतों पर सिर्फ 151 वोटों की मामूली बढ़त बनाए हुए हैं।


