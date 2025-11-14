मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bihar Chunav Results: पंचायत वाले विधायक से पुष्पा तक, Memes ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम

    Bihar Elections Result: बिहार विधानसभा चुनाव के ताज़ा रुझानों ने पूरे राजनीतिक माहौल को बेहद रोचक बना दिया है। चुनाव आयोग के अनुसार, NDA 243 में से करीब 208 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि महागठबंधन पिछड़ता दिख रहा है। सोशल मीडिया (Viral Memes) पर चुनावी मीम्स की बाढ़ आ गई। कांग्रेस, राजद, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी और अन्य नेताओं पर बनाए गए जा रहे हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 03:58:55 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 03:58:55 PM (IST)
    Bihar Chunav Results: पंचायत वाले विधायक से पुष्पा तक, Memes ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम
    Bihar Chunav Result में NDA की आंधी, सोशल मीडिया पर Memes की बाढ़। (सौ. सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. NDA को 208 सीटों पर बढ़त के संकेत।
    2. कांग्रेस और महागठबंधन पर तंज भरे मीम्स।
    3. सोशल मीडिया पर नेताओं के मजेदार मीम वायरल।

    डिजिटल डेस्क: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Chunav Result) के नतीजों के बीच सोशल मीडिया (Viral Memes) पर माहौल बेहद हल्का-फुल्का और मजेदार हो गया है। शुरुआती रुझानों से लेकर दोपहर तक चुनाव आयोग के आंकड़ों में यह साफ हो गया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रहा है। वहीं, राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाला महागठबंधन कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पिछड़ता नज़र आ रहा है। इस राजनीतिक तस्वीर के बीच इंटरनेट पर मीम्स की जैसे बाढ़ सी आ गई है।

    243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में NDA लगभग 208 सीटों पर आगे चल रही है, जिससे यह साफ दिख रहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाला यह गठबंधन भारी जीत की ओर बढ़ रहा है। रुझानों से मिली बढ़त के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स ने चुनावी नतीजों को मजेदार अंदाज में पेश करना शुरू कर दिया है।


    सबसे पहले कांग्रेस को लेकर बने मीम्स ने खूब ध्यान खींचा। 14 नवंबर को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के मौके पर एक यूजर ने मीम पोस्ट किया: “नेहरू जी अपने जन्मदिन पर कांग्रेस का प्रदर्शन देख रहे हैं।” इस मीम ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी।

    इसके अलावा प्रशांत किशोर, जिन्हें चुनाव से पहले उनकी जनसुराज पार्टी (JSP) को लेकर बड़ी उम्मीदों से देखा जा रहा था, वे भी मीम्स के केंद्र में रहे। मनोज बाजपेयी के मशहूर डायलॉग “बहुत पीछे रह गया न मैं भाई” का इस्तेमाल कर PK के प्रदर्शन पर व्यंग्य किया गया। exit poll में JSP के कमजोर प्रदर्शन की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी, और रुझानों ने भी वही तस्वीर पेश की।

    इसी तरह '3 इडियट्स' फिल्म के एक दृश्य पर आधारित मीम में लिखा गया “नीचे से चेक कर, नीचे से।” यह मीम भी प्रशांत किशोर को लेकर बनाया गया और खूब वायरल हुआ।

    महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर भी यूजर्स ने मजेदार तरीके से टिप्पणी की। एक मीम में तेजस्वी कहते दिखाए गए “और जब आखिरकार मुख्यमंत्री बनने की हमारी बारी आई, तो एग्जिट पोल भी सही निकला।” यह मीम महागठबंधन की खराब स्थिति को दर्शाने के लिए शेयर किया गया।

    कांग्रेस की बात करें, तो रुझानों के अनुसार पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी, जिसे लेकर भी लोगों ने मीम्स के जरिए तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

    नतीजों के आने के साथ-साथ इंटरनेट पर पंचायत वाले विधायक के डांस से लेकर ‘Pushpa’ फिल्म तक, ढेरों तरह के मीम्स वायरल हो रहे हैं। यह स्पष्ट है कि जैसे-जैसे बिहार के चुनावी नतीजों की तस्वीर साफ हो रही है, सोशल मीडिया अपने अंदाज़ में पूरे माहौल को हास्य और व्यंग्य से रंग रहा है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.