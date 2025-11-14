Bihar Chunav Results: पंचायत वाले विधायक से पुष्पा तक, Memes ने सोशल मीडिया पर मचाई धूम

डिजिटल डेस्क: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Chunav Result) के नतीजों के बीच सोशल मीडिया (Viral Memes) पर माहौल बेहद हल्का-फुल्का और मजेदार हो गया है। शुरुआती रुझानों से लेकर दोपहर तक चुनाव आयोग के आंकड़ों में यह साफ हो गया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रहा है। वहीं, राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाला महागठबंधन कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पिछड़ता नज़र आ रहा है। इस राजनीतिक तस्वीर के बीच इंटरनेट पर मीम्स की जैसे बाढ़ सी आ गई है।

Nehru ji watching Congress' performance on his birthday #BiharElection2025 pic.twitter.com/lviaIhGkm5 — Sagar (@sagarcasm) November 14, 2025 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में NDA लगभग 208 सीटों पर आगे चल रही है, जिससे यह साफ दिख रहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाला यह गठबंधन भारी जीत की ओर बढ़ रहा है। रुझानों से मिली बढ़त के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स ने चुनावी नतीजों को मजेदार अंदाज में पेश करना शुरू कर दिया है।