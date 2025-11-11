Bihar Election 2025: समस्तीपुर के बाद सिवान में भी बरामद हुईं ढेरों VVPAT पर्चियां, प्रशासन में हड़कंप

डिजिटल डेस्कः बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पहले चरण के मतदान के चार दिन बाद सिवान जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। शहर के मौली स्थित बथान इलाके में सोमवार को बड़ी संख्या में VVPAT (वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल) पर्चियां बरामद होने से स्थानीय लोगों में सनसनी फैल गई।

स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचा प्रशासनिक अमला जैसे ही ग्रामीणों को खाली पड़े प्लॉट में पर्चियों के ढेर की जानकारी मिली, लोग बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए। सूचना पाकर सदर एसडीओ आशुतोष कुमार गुप्ता और एसडीपीओ अजय कुमार सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया।

पर्चियों को कब्जे में लेने की कोशिश का ग्रामीणों ने किया विरोध अधिकारियों ने पर्चियों को कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मतदान के बाद इस तरह से पर्चियों का खुले में मिलना गंभीर सवाल खड़े करता है, इसलिए इन्हें बिना औपचारिक प्रक्रिया के हटाया नहीं जाना चाहिए। राजद प्रत्याशी के नाम की पर्चियां सबसे अधिक ग्रामीणों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बरामद पर्चियों में सबसे अधिक संख्या महाराजगंज विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार विशाल जायसवाल के नाम की बताई जा रही है। हालांकि, अन्य प्रत्याशियों के नाम वाली पर्चियां भी देखी गईं। इस वजह से इलाके में चर्चा तेज हो गई है कि आखिर ये पर्चियां वहां कैसे पहुंचीं। क्या यह प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है या किसी बड़ी चुनावी गड़बड़ी का संकेत?