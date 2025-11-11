Bihar Election 2025: समस्तीपुर के बाद सिवान में भी बरामद हुईं ढेरों VVPAT पर्चियां, प्रशासन में हड़कंप
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पहले चरण के मतदान के चार दिन बाद सिवान जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। शहर के मौली स्थित बथान इलाके में सोमवार को बड़ी संख्या में VVPAT (वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल) पर्चियां बरामद होने से स्थानीय लोगों में सनसनी फैल गई।
Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 07:24:48 AM (IST)
Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 07:25:31 AM (IST)
बिहार के सिवान में भारी मात्रा में मिली VVPAT पर्चियां।
HighLights
- सिवान में मिली भारी मात्रा में वीवीपीएटी पर्चियां
- ग्रामीणों ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग
- राजद उम्मीदवार के नाम की पर्चियां बरामद
डिजिटल डेस्कः बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पहले चरण के मतदान के चार दिन बाद सिवान जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। शहर के मौली स्थित बथान इलाके में सोमवार को बड़ी संख्या में VVPAT (वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल) पर्चियां बरामद होने से स्थानीय लोगों में सनसनी फैल गई।
स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचा प्रशासनिक अमला
जैसे ही ग्रामीणों को खाली पड़े प्लॉट में पर्चियों के ढेर की जानकारी मिली, लोग बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए। सूचना पाकर सदर एसडीओ आशुतोष कुमार गुप्ता और एसडीपीओ अजय कुमार सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया।
पर्चियों को कब्जे में लेने की कोशिश का ग्रामीणों ने किया विरोध
अधिकारियों ने पर्चियों को कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मतदान के बाद इस तरह से पर्चियों का खुले में मिलना गंभीर सवाल खड़े करता है, इसलिए इन्हें बिना औपचारिक प्रक्रिया के हटाया नहीं जाना चाहिए।
राजद प्रत्याशी के नाम की पर्चियां सबसे अधिक
ग्रामीणों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बरामद पर्चियों में सबसे अधिक संख्या महाराजगंज विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार विशाल जायसवाल के नाम की बताई जा रही है।
हालांकि, अन्य प्रत्याशियों के नाम वाली पर्चियां भी देखी गईं। इस वजह से इलाके में चर्चा तेज हो गई है कि आखिर ये पर्चियां वहां कैसे पहुंचीं। क्या यह प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है या किसी बड़ी चुनावी गड़बड़ी का संकेत?
प्रशासन ने जांच का दिया आश्वासन
अधिकारियों ने ग्रामीणों को शांत करने की कोशिश की और कहा कि पूरे मामले की विस्तृत जांच की जाएगी। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, यह संभावना जताई जा रही है कि मतदान केंद्रों की सफाई या सामग्री के परिवहन के दौरान ये पर्चियां गलती से यहां फेंकी गई हों।
हालांकि, स्थानीय लोग इस तर्क को मानने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि मतदान प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा इंतजाम इतने कड़े होते हैं कि ऐसी संवेदनशील चुनावी सामग्री का खुले में मिलना असंभव नहीं तो असामान्य जरूर है।
राजनीतिक हलकों में मची हलचल
इस घटना ने सियासी गलियारों में भी हलचल मचा दी है। विपक्षी दल इसे चुनावी पारदर्शिता और प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल के रूप में देख रहे हैं। वहीं, जिला प्रशासन और चुनाव आयोग पर अब स्पष्ट बयान देने का दबाव बढ़ता जा रहा है।
समस्तीपुर के बाद सिवान में दूसरी घटना
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले समस्तीपुर में भी इसी तरह VVPAT पर्चियों के मिलने का मामला सामने आया था। अब सिवान की इस घटना ने चुनावी व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।